كأس العرب للشباب| بقيادة نجم الهلال.. السعودية “تقهر” موريتانيا

افتتحت الأكاديمية السعودية مبارياتها فِيْ كأس العرب تحت 20 سنة بفوز مهم (2-0) على نظيرتها الموريتانية فِيْ اليوم الأول من دور المجموعات.

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، التي نظمتها المملكة العربية السعودية، عَنّْ تواجد الأخضر فِيْ المجموعة الأولى إلَّى جانب العراق وموريتانيا.

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وبهذه النتيجة يتصدر فريقنا صاحب اللقب جدول تصنيف المجموعة الأولى للبطولة العربية برصيد 3 نقاط.

* وقائع مباراة السعودية والمنتخب الموريتاني

ودخل المنتخب السعودي المباراة بقوة كبيرة، وتمكن من تسجيل هدف مبكر، وتحديداً فِيْ الدقيقة الخامسة، عبر عبد الملك العييري لاعب وسط نادي التعاون.

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بعد 10 دقائق فقط، ضاعف عبد الله رديف مهاجم الفريق الأول لنادي الهلال، التهديف للأخضر الشاب بتسجيله الهدف الثاني.

وانخفض مستوى جرين بشكل كبير فِيْ الشوط الثاني، حيث كان راضيا عَنّْ الهدفِيْن اللذين سجلهما فِيْ أول 15 دقيقة من المباراة.