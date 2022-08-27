كأس العرب 17.. الأخضر يحيي آمال التأهل بفوز “دراماتيكي” على سوريا

حقق المنتخب السعودي فوزا مثيرا على سوريا (4-3)، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم، “السبت”، على ملعب مستغانم.

وجاءت مباراة السعودية وسوريا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب تحت 17 سنة (الجزائر 2022).

وسجل الرباعي المنتخب السعودي هدفا لعمار اليهِيْبي ومحمد هزازي وطلال حاج ونواف البشري فِيْ الدقائق 34 و 41 و 73 و 82.

من جهته، وقع كاوا عيسى “هدفِيْن” وأنس دهان على الثلاثية لسوريا فِيْ الدقائق 45 و 50 و 68 من المباراة.

وعلى هامش الاجتماع قدم رئيس وفد الاتحاد السوري لكرة القدم مفِيْد زهر الدين درع شكر لعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو اللجنة المنظمة لكأس الشباب العربي مؤيد الشهري. الذي قام أيضا بتسليم درع من ممثل رئيس الوفد السوري.

وكان الأخضر قد بدأ مسيرته فِيْ كأس العرب للشباب حيث خسر أمام مصر 3-0 فِيْ مباراة الدور الأول.

وفِيْ مباراة الدور الثاني حققت مصر فوزا واسعا على لبنان بتسعة أهداف دون مقابل.

وتتصدر مصر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط والسعودية فِيْ المركز الثاني بأربع نقاط فِيْما تأتي سوريا ولبنان فِيْ المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة.

تقام بطولة كأس العرب تحت 17 سنة، بمشاركة 16 فريقًا فِيْ 4 مجموعات، بحيث يتأهل قادة ووصيف كل مجموعة إلَّى ربع النهائي.

ويختتم فريقنا مشواره فِيْ بطولة كأس العرب للشباب، التي تواجه لبنان، الثلاثاء المقبل، فِيْ مباراة الدور الثالث والأخير، فِيْما يواجه المنتخب المصري نظيره السوري.

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