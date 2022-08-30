كأس العرب 17.. تشكيل ناري للسعودية أمام لبنان من أجل حسم التأهل

أعلن عبد الوهاب الحربي، المدير الفني لمنتخب الشباب السعودي، عَنّْ القائمة الخضراء لمباراة لبنان، الليلة “الثلاثاء”، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 17 سنة “الجزائر 2022”. . .

كان تشكيل المملكة العربية السعودية على النحو التالي

“محمود البراح، سعد المطيري، عبد السلام برناوي، ياسين خالد، زياد عياش، محمد هزازي، فرحة الشمراني، عمار اليحبي، رامز العطار، طلال الحاجي، نواف البشري”.

وتضم قائمة المناوبين “محمد المحمود، بدر قبلي، فهد فلاتة، أمجد علي، رياض يامي، قاسم سلطان، عبد الله البيشي، جزوب الظفِيْري، نواف الجناحي، فارس يوسف، أصيل عبد الله”.

كان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره فِيْ كأس العرب تحت 17 سنة، وخسر أمام مصر (0-3) فِيْ مباراة الدور الأول، ثم انتصر الأخضر على سوريا (4-3) فِيْ مباراة الدور الثاني، فِيْ المجموعة الرابعة. منافسة.

وتتصدر مصر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط والسعودية فِيْ المركز الثاني بأربع نقاط فِيْما تأتي سوريا ولبنان فِيْ المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة.

تقام بطولة كأس العرب تحت 17 سنة، بمشاركة 16 فريقًا فِيْ 4 مجموعات، بحيث يتأهل قادة ووصيف كل مجموعة إلَّى ربع النهائي.

تاريخ السعودية فِيْ كأس العرب للناشئين

وكان المنتخب السعودي قد فاز بلقب النسخة الأولى من كأس العرب تحت 17 سنة 2011 التي نظمتها المملكة، حيث فاز الأخضر باللقب بعد فوزه على سوريا فِيْ النهائي (4-3).

وبلغ المنتخب السعودي نهائي نسخة 2014، قبل أن يكتف بالميدالية الفضية، بعد خسارته أمام العراق بهدفِيْن نظيفِيْن.

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