كأس العرب 17| طلال حاجي يقود هجوم السعودية أمام الجزائر

أعلن عبد الوهاب الحربي، المدير الفني لمنتخب الشباب السعودي، تشكيل الأخضر لمواجهة الجزائر، ظهر اليوم “الاثنين”.

وتقام مباراة الجزائر والسعودية على ملعب السيق ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب لفرق تحت 17 سنة (الجزائر 2022).

وجاء تشكيل السعودية فِيْ مباراة الجزائر على النحو التالي

“محمود البراح، سعد المطيري، عبد السلام برناوي، ياسين خالد، زياد عياش، محمد هزازي، فرحة الشمراني، عمار اليحبي، نواف الجدعاني، طلال الحاجي، نواف البشري”.

وتضم قائمة المناوبين “محمد المحمود، بدر قبلي، فهد فلاتة، أمجد علي، رياض يامي، قاسم سلطان، جزوب الظفِيْري، عبد الله البيشي، رامز العطار، نواف الجناحي، فارس يوسف، أصيل. عبد الله”.

وسيتأهل الفائز من السعودية والجزائر إلَّى نهائي كأس العرب للشباب، لمواجهة الفائز من المغرب واليمن.

طريق السعودية إلَّى نصف نهائي كأس العرب

شارك المنتخب السعودي فِيْ المجموعة الرابعة من كأس العرب تحت 17 سنة، حيث خسر أمام مصر (0-3)، ثم فاز على سوريا (4-3)، وانتصر على لبنان (6-0)، ليتأهل إلَّى البطولة. أخضر وصيف المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتأهل فريقنا لنصف نهائي كأس العرب، بعد فوز كبير على العراق (4-1)، فِيْما تأهل منتخب الجزائر على حساب تونس بركلات الترجيح، بعد تعادله 1-1 فِيْ المرة الأولى.

وكان المنتخب السعودي قد فاز بلقب النسخة الأولى من كأس العرب تحت 17 سنة 2011 التي نظمتها المملكة، حيث فاز الأخضر باللقب بعد فوزه على سوريا فِيْ النهائي (4-3).

وبلغ المنتخب السعودي نهائي نسخة 2014، قبل أن يكتف بالميدالية الفضية، بعد خسارته أمام العراق بهدفِيْن نظيفِيْن.

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