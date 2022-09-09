كأس لوسيل| إيجالو وماريجا يقودان تشكيل الهلال الرسمي أمام الزمالك

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي للقائد أمام الزمالك المصري، فِيْ كأس السوبر لوسيل.

يستضيف استاد لوسيل بالعاصمة القطرية “الدوحة” الليلة فِيْ تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مباراة الهلال والزمالك من بطولة كأس السوبر لوسيل التي تجمع أبطال الدوري السعودي للمحترفِيْن والدوري المصري. .

الهلال يدخل مباراة اليوم باحثاً عَنّْ فوز وتعويض عَنّْ خسارته أمام الفارس الأبيض قبل 4 سنوات فِيْ كأس السوبر السعودي المصري.

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جاء التشكيل الرسمي لنادي الهلال على النحو التالي ..

الحارس عبدالله المعيوف.

خطوط الدفاع ياسر الشهراني، علي البلاحي، محمد الجفالي، سعود عبد الحميد.

نقطة الدعم جوستافو كويلار، سلمان الفراج.

لاعب الوسط المهاجم سالم الدوسري وكاريلو وموسى ماريجا.

المهاجم أوديون إيغالو.

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