كأس مصر.. الأهلي يتقدم بهدف على بيراميدز في الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز، التي تقام حاليا على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس مصر القديمة 2022-2022، بتقدم المارد الأحمر بهدف بدون أهداف. استجابة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من –

حارس المرمى شريف إكرامي

الدفاع علي جبر – أسامة جلال – أحمد فتحي – حسين السيد

وسط عبدالله السعيد – نبيل دونجا – اسلام عيسى – رمضان صبحي – وليد كرتي

الهجوم فخر الدين بن يوسف

وكانت بداية المباراة حذرة من قبل لاعبي الفريقين خشية استقبال هدف مبكر، وحاول الفريقان السيطرة على مجريات المباراة من خلال تمريرات متتالية قليلة في وسط الملعب.

وشهدت الدقائق العشر الأولى من المباراة التزام لاعبي الأهلي بالتركيز على خط الوسط الدفاعي ومحاولة سد الفجوة أمام لاعبي بيراميدز.

وفي الدقيقة 13 سدد لاعب بيراميدز عبد الله السعيد بشكل خطير من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل الأهلي هدفه الأول في الدقيقة 18 بعد ركلة ركنية لنادي الأهلي على يمين مرمى بيراميدز نفذها محمد مجدي أفشة عرضية داخل منطقة الجزاء استقبلها طاهر محمد طاهر بسقوط. رأسية وضعت الكرة في الشباك خلف الحارس شريف إكرامي.

وشهدت الدقيقة 25 محاولة هجومية من بيراميدز بتمريرة طويلة من خط الوسط إلى منطقة الجزاء، وتمكن فخر الدين بن يوسف من ترويضها بشكل جيد ثم سدد بمقص ظهر ضعيف نسبيًا ووضع الكرة بسهولة في أحضان حارس المرمى. . محمد الشناوي.

وأصيب لاعب بيراميدز حسين السيد بإصابة دموية بعد اصطدامه بلاعب الأهلي محمد مجدي أفشة لكنه أكمل المباراة بعد تلقيه العلاج.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي الفريقين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكنها لم تسفر عن أي أهداف، وانتهت أحداث الشوط الأول بفوز العبقري الأحمر 1-0.