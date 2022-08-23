“كابوس” وقف إمدادات الغاز الروسي يعصف بالأسْهُمْ الأوروبية

تراجعت الأسْهُمْ الأوروبية يوم الثلاثاء، ممتدة سلسلة خسائرها للجلسة الثالثة، مع قلق المستثمرين بشأن الزيادات الحادة فِيْ أسعار الطاقة.

كَمْا يأتي التراجع وسط توقعات اقتصادية ضعيفة بعد أن أظهرت البيانات انكَمْاش النشاط التجاري فِيْ منطقة اليورو هذا الشهر.

أنهى مؤشر Stoxx 600 جلسة التداول منخفضًا بنسبة 0.4 فِيْ المائة، لينخفض ​​إلَّى أدنى مستوى له فِيْ ما يقرب من شهر.

أظهر مسح أن النشاط التجاري فِيْ منطقة اليورو انكَمْش للشهر الثاني على التوالي فِيْ أغسطس، فِيْ حين أجبرت أزمة تكلفة المعيشة المستهلكين على خفض الإنفاق بينما أضرت قيود العرض بالمصنعين.

فِيْ ألمانيا، تعمق الاتجاه النزولي فِيْ أغسطس حيث شهدت الشركات ضعف الطلب بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر نشاط المصانع إلَّى 49.8 فِيْ أغسطس من 49.3 فِيْ الشهر السابق متجاوزًا توقعات المحللين عَنّْد 48.2. وهبط مؤشر البورصة الألماني، داكس، 0.3 بالمئة بعد البيانات.

قفزت أسعار الغاز فِيْ الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 فِيْ المائة الليلة الماضية إلَّى ذروة قياسية، تضاعفت فِيْ شهر واحد.

قالت روسيا إنها ستوقف إمدادات الغاز إلَّى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لمدة ثلاثة أيام فِيْ نهاية هذا الشهر.

وخالفت أسهم السيارات والبنوك اتجاه السوق، حيث ارتفعت 1.1 فِيْ المائة و 0.3 فِيْ المائة على التوالي. وقادت أسهم شركات الطاقة المكاسب، حيث ارتفعت 3.5 فِيْ المائة، فِيْ حين قفزت أسعار النفط مدعومة بمخاوف بشأن شح الإمدادات.