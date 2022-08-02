كابيتال إيكونوميكس تتوقع انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار 10% بنهاية العام

توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يسجل 10٪ أمام الدولار 21 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري.

أشار تقرير كابيتال إيكونوميكس إلَّى أن صانعي السياسة النقدية بحاجة إلَّى التمسك بالتحول إلَّى نظام سعر صرف أكثر مرونة والسماح للجنيه بالضعف من أجل تصحيح الاختلالات الخارجية.

كَمْا أشار التقرير إلَّى أن معدلات التضخم فِيْ مصر تؤدي إلَّى مزيد من التراجع فِيْ سعر الصرف من أجل تحقيق التعديل اللازم.

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلَّى مستوى قياسي جديد أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث وصل إلَّى مستوى 19.05 جنيه.

تجاوز سعر شراء الدولار مستوى 19 جنيها مصريا فِيْ بعض البنوك المصرية، حيث وصل إلَّى 19.01 جنيها للدولار فِيْ بنك أبوظبي الإسلامي، بينما كان أقل سعر شراء عَنّْد 18.94 جنيها فِيْ البنك العربي الأفريقي.

ويتزامن هذا الارتفاع فِيْ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع ارتفاع تكلفة التأمين على الدين المصري لمدة 5 سنوات، المعروفة بشهادات مقايضة الائتمان أو CDS، بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية التي تم تسجيلها بنهاية العام الجاري. يوليو الماضي 1386 نقطة أي ما يعادل 13.9٪.