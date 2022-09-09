أقال مجلس إدارة شركة Capiter المصرية المتخصصة فِيْ مجال التجارة الإلكترونية، الشقيقين محمود نوح وأحمد نوح من منصبيهما التنفِيْذيين.

وأعلنت الشركة فِيْ بيان رسمي أن “العرب اليوم نيوز” حصلت على نسخة منها، أن مجلس إدارة الشركة القابضة لكابيتير المتخصصة فِيْ التجارة الإلكترونية، قرر عزل محمود نوح من منصبه كرئيس تنفِيْذي لشركة. الشركة، وأحمد نوح من منصبه كرئيس للعمليات اعتبارًا من 6 سبتمبر.

جاء قرار إقالة محمود نوح وأحمد نوح بعد عدم الوفاء بالالتزام والواجبات التنفِيْذية تجاه الشركة الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان الشركة، لم يمثل محمود نوح وأحمد نوح أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين خلال زيارتهم لمقر الشركة لاستكَمْال إجراءات العَنّْاية الواجبة لاحتمال اندماج كابتير وكيان آخر.

قرر مجلس إدارة Kapiter تعيين ماجد الُغُزولي فِيْ منصب الرئيس التنفِيْذي للشركة حتى ظهر محمود نوح وأحمد نوح فِيْ الواقع للقاء مجلس الإدارة والمساهمين، خاصة بعد تخوف بعض الموردين والدائنين وأصحاب المصلحة على أموالهم.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عَنّْ فرار أحمد نوح ومحمود نوح من مصر بعد جمع تمويل بأكثر من 33 مليون جنيه، الأمر الذي أثار مخاوف كثيرة.

وفِيْ مارس الماضي، أجرت شركة Capiter E-Commerce and Information Technology Services محادثات مع 3 بنوك، لتوفِيْر التمويل للتجار على منصتها لشراء البضائع وتحصيل مستحقاتهم إلكترونيًا، بما فِيْ ذلك بنك حكومي.

ما هُو Capitre

Kapiter هِيْ عبارة عَنّْ منصة للتجارة الإلكترونية، تم إنشاؤها لربط التجار والشركات الصغيرة بالموردين من خلال تطبيق إلكتروني يسمح بشراء البضائع بسعر الجملة، ويوفر آلية الدفع الآجل.

تأسست Capiter فِيْ يوليو 2022، من قبل محمد نوح، الذي شغل منصب الرئيس التنفِيْذي حتى إقالته قبل ساعات، وشقيقه أحمد نوح، رئيس العمليات.

بلغ عدد المنتجات على منصة Capiter 22 ألف منتج و 1000 بائع، وبلغ عدد الشحنات 600. ويعمل بها 2000 موظف باستثمارات 33 مليون دولار أمريكي.

جمعت Kapiter 33 مليون دولار فِيْ جولة التمويل الأولي من الشركات والمستثمرين بقيادة Capital Quona و MSA Capital و Savola، بالإضافة إلَّى Shorooq Partners و Foundation Ventures و Accion Venture Lab و Derayah Ventures.

يعتبر محمود نوح وأحمد نوح مؤسسي Swvl وشغلا منصب الرئيس التنفِيْذي للعمليات فِيْ Swvl، ثم خرجا فِيْ عام 2022 من Swvl لتأسيس Capiter بعد دمج Swvl مع مجموعة Queens Gambit وإدراجها فِيْ بورصة ناسداك فِيْ صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار.