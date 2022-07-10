كاتب “جوقة عزيزة” ارتجالات نسرين طافش لم تكن موفقة.. وخرجت عَنّْ النص

كشف كاتب السيناريو السوري خلدون قطلان، كاتب مسلسل “جوقة عزيزة”، أن بطلة المسرحية الفنانة نسرين طافش كان لها دور كبير فِيْ سيناريو المسلسل، وأدى تجسيدها للدور الريادي إلَّى وصول المسلسل إلَّى دائرة الضوء. منعطف مختلف.

وتحدث كاتب مسلسل “جوقة عزيزة” خلدون قتلان عَنّْ اختلافات مختلفة فِيْ الكواليس، حيث قال لبرنامج “شو فِيْ ما فِيْ” “النص الذي كتبته، فقط 35٪ ظهر على الشاشة … واجهنا الكثير من المشاكل أثناء التصوير.، ولدينا مشكلات تتعلق بعدم الامتثال. الممثلون فِيْ مواعيد التصوير، والممثلون الذين فقدوا خطهم الدرامي لأنهم لم يأتوا … يسرق الممثل نجاح الكاتب، وإذا تحقق الفشل، فهُو مجرد جنازة الكاتب “.

وانتقد قطلان تدخل نسرين طافش فِيْ كتابة النص، وعلق قائلاً “المشكلة أنها اختلطت بين عالم التواصل الاجتماعي وعالم الدراما، فتركت النص. شخصية (عزيزة) التي تؤديها الأستاذة نسرين طافش، كتبت باللغة سطر دقيق للغاية، إذا جاء 1٪ على النص، فإنهم سيتهمونها بالمبالغة، وهذا ما حدث! “

ووصف خلدون قطلان الارتجالات التي قدمها فِيْ “جوقة عزيزة” بأنها “غير ناجحة”، قائلاً “فِيْ النهاية لعب شخصية معقدة، وسواء نجح أو فشل، كان له شرف المحاولة، وهكذا كانت النتائج. ، ودائما ما نقع فِيْ مشكلة سوء الفهم، وهنا تكَمْن المشكلة الحقيقية “. .

صرح كاتب سيناريو “جوقة عزيزة” أنه تفاجأ بمحو الأغاني التي كتبها ضمن النص الدرامي للمسلسل، واستبدالها بأغاني أخرى، مضيفًا “الات التي قدمتها نسرين طافش لم تكن هِيْ نفسها، وما كان. مكتوب لم يكن الأمر كذلك، والأغاني التي كتبتها أقل مما تم عرضه، بما يتناسب مع المرحلة الزمنية. للعمل وتطوير شخصية محبوبة … كنت أركض، ولم أستطع تمرير سلسلة من هذا القبيل، كنت فِيْ ورطة “.

وعلق خلدون قتلان على أداء أغنية “أنت مدرسة” فِيْ مسلسل “جوقة عزيزة” بصوت الفتى المصري محمد أسامة، قائلاً “أرحب بكَمْ، وموهبة صاعدة تتمنى لكَمْ التوفِيْق … المشهد لم يكن مكتوباً فِيْ النص، وكان وجوده يسبب لي مشكلة لأنه كان دخيلاً فِيْ النص. وهِيْ بحاجة إلَّى تبرير فِيْ النص … لقد كان تعديلاً رئيسياً لما يحدث … كارثة. “

وعَنّْ اختيار نسرين طافش للعب “جوقة عزيزة”، قال خلدون قتلان “لقد كان فِيْ محادثات وأخبروني أننا نريد نجيب نسرين، وقلت لهم إذا اختاروها سأصطحبه إلَّى جوقة أخرى”. مكان. المكان، وهذا لا يعَنّْي أنها لم تكن جيدة، لكن هذه الرؤية أدت إلَّى العديد من المشاكل وتهميش رسائل المسلسل، بسبب الة، ولم أكن راضية حتى عَنّْ الزخرفة.