كاتب مصري يحدث بلبلة اللي بشوف ملامح ميرفت أمين يدرك “غضب ربنا” عليها

أثارت الكاتبة والصحفِيْة المصرية العَنّْان لجدل كبير، بعد تعليقها على آخر ظهُور للفنانة ميرفت أمين، من عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، الذي احتل مواقع التواصل لفصائلها.

وكتب الصحفِيْ المسمى محمد إبراهِيْم، عبر حسابه على موقع “تويتر” “ميرفت أمين التي تراها اليوم تدرك غضب ربنا عليها من الأفلام التي ظهرت فِيْها بملابس السباحة والصور.

ونشر إبراهِيْم صورة لنجمة العزاء ميرفت أمين، مع صورة قديمة لها فِيْ شبابها، وعلق عليها قائلاً “سبحان الله هذا العجز أم غضب ربنا”

أثار الكاتب المصري جدلًا كبيرًا بتعليقه الذي أثار استفزازًا واسعًا لدى المتابعين، معتبراً أن كلماته عَنّْ “غضب الله” وربطها بملامح زمن ميرفت أمين، لم تكن ذات صلة فِيْ إيمانه، فِيْ مرحلة الشباب. وفِيْ مرحلة الشيخوخة حتى نرى موافقة الله عليهم “.

وعبر أحد المتابعين عَنّْ استيائه الشديد من تغريدة الصحفِيْ، فكتب “لدينا صحفِيْ واعد هنا، غير مدرك لظاهرة الشيخوخة التي تحدث لجميع البشر، ونحن نتنافس على جائزة أغبى تغريدة فِيْ عام 2022”.

اعتبر أحد المتابعين أن ما كتبه محمد إبراهِيْم يندرج تحت مسمى “ضيق الأفق”، فكتب “يا محمد إبراهِيْم، عَنّْدما يظل الإنسان ضيق الأفق حتى يبدأ فِيْ ترجمة ظاهرة طبيعية تسمى الشيخوخة على اساس انه غضب ربنا او محبته. كلنا نكبر ونموت يا محمد مهما احتاجنا “.

انتشر اسم وصور الفنانة ميرفت أمين على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهُورها فِيْ تشييع جنازة المخرج الراحل علي عبد الخالق مساء الاثنين الماضي بمسجد الحميدية الشاذلي بالمهندسين.

ظهرت ميرفت أمين، وهِيْ فِيْ السبعينيات من عمرها، بوجه متجعد، ورقبة مترهلة، ولا مكياج، ومرتدية ملابس داكنة، ووجه حزين.

من جهتها، أعربت الفنانة ميرفت أمين، عَنّْ استغرابها من انتشار صورة لها حدادا على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلة “هل علامات التقدم فِيْ السن عيب مثلا”