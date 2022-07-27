كاترينا كَيْفَ وزوجها يتلقيان تهديدا بالقتل.. والكشف عَنّْ هُوية المجرم

كشف ممثل بوليوود فِيْكي كوشال، أنه وزوجته الممثلة الهندية كاترينا كايف تلقيا تهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقرروا التوجه إلَّى الشرطة لمعرفة من يقف وراء هذه التهديدات.

قدم فِيْكي كوشال شكوى إلَّى فرع شرطة سانتا كروز فِيْ مومباي بالهند، مشيرة إلَّى أنه وزوجته يتعرضان للاضطهاد بسبب نفس التهديدات.

قال ضابط شرطة كبير “جاء كوشال إلَّى مركز شرطة سانتا كروز لتقديم شكوى ضد شخص نشر رسائل تهديد على حسابه على إنستغرام”. وزعم كوشال أن المتهم يضايق ويهدد زوجته كاترينا كايف.

قام فريق شرطة الجرائم الإلكترونية بتعقب المدعى عليه، الذي استخدم حسابًا مجهُولاً للقيام بعمله، وعمل على تتبع عَنّْوان IP الخاص به، وتمكنوا من اعتقاله بعد يوم واحد من تقديم الشكوى، واتضح أنه كان 28 عامًا قديم. طفل يبلغ من العمر عام واحد كان فِيْ فندق فِيْ مومباي، وتم اعتقاله هناك بتهمة مطاردة النجمين وتهديدهما بالقتل.

المتهم يدعى “مانفندر سينغ”، ولد فِيْ ولاية “أوتار براديش”، ترك الجامعة وذهب إلَّى مومباي ليصبح ممثلاً.

وقامت الشرطة باحتجاز سينغ بعد مثوله أمام محكَمْة باندرا يوم الثلاثاء. لقد تم توريطه زوراً وجعل كبش فداء. تمت إزالة رسائل الممثلة كاترينا وشقيقتها لعملائي من Instagram. إنهم يصورون القِصَّة من جانب واحد فقط “.

وأضاف “إنهم من نفس الصناعة ويعرفون بعضهم البعض منذ عام 2022. والآن فجأة ظهرت هذه الاتهامات إلَّى النور”.

النجمان ليسا أول من تلقى تهديدات بالقتل فِيْ بوليوود حيث سبقهما الممثلة سوارا بشكار التي تلقت رسالة تهديد تقدمت فِيْها بشكوى رسمية ضد مجهُولين فِيْ مركز شرطة فِيْرسوفا.

قبل ذلك، تعرض نجم بوليوود “سلمان خان” ووالده “سليم خان” أيضًا لتهديدات بالقتل ؛ تركت رسالة فِيْ المجمع الذي يستريح فِيْه سلمان، كتبت أنه ووالده سيواجهان نفس مصير المغني البنجابي الراحل سيدو موس والا، الذي قُتل بالرصاص فِيْ 29 مايو.