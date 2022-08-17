كاد يلفظ أنفاسه.. مشهد مؤثر لإنقاذ سوداني تاه وسط الجبال في الخاصرة

مقطع فيديو متداول يوثق لحظة إنقاذ رجل سوداني من الموت بعد أن ضل طريقه في جبال مدينة الخاصة بمحافظة الرياض.

كاد أن يأخذ أنفاسه الأخيرة بسبب العطش الشديد. مشهد مروّع لإنقاذ سوداني ضاع في الجبال على جانبه #المملكة العربية السعودية#الحدث pic.twitter.com/MYQjIkmYWW

– الحدث (AlHadath) 16 أغسطس 2022

بالقرب من الموت

في اللحظات الحاسمة بين حياة شخص ووفاته، تمكن فريق البحث والإنقاذ وسيم من العثور وإنقاذ مواطن سوداني كان في حالة مأساوية فاقدًا للوعي وعلى وشك الموت وسط جبال مدينة الخصرة. .

وتمكن الفريق من تحديد مكانه بعد بحث دام 24 ساعة، بعد أن تلقى فريق المتطوعين بلاغًا عن اختفاء مواطن سوداني.

تفاصيل الحادث

في التفاصيل، كان الرجل مع صديق له في الموقع تحت شجرة، وعندما غادر صديقه، ضاع في طريق العودة، فقط ليجد تحت إحدى الأشجار، ويموت تقريبًا من الحرارة الشديدة و العطش

فيما أظهر الفيديو، الذي شهد تفاعلاً مكثفاً، أحد أعضاء الفريق وهو يسكب الماء على وجه الرجل وصدره لالتقاط أنفاسه حتى استيقظ واستعاد وعيه.