كارتيرون يعلق على قمة الأهلي والزمالك ويوجه رسالة لـ فيريرا

ورق مقوى

علق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب السابق للزمالك، والصفقة السعودية، على مباراة الذروة بين الأبيض والأهلي، في نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ظهر اليوم الخميس، نظيره الزمالك، في نهائي كأس مصر من النسخة الماضية.

وتقام المباراة في تمام الساعة 900 مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.

وقال كارتيرون في حديث لصحيفة البيان الإماراتية “الأمور لا تسير على ما يرام في مصر، وأشعر بخيبة أمل، لأن مباراة الليلة تقام بعد عام من موعدها المعتاد”.

وتابع “ليس من المنطقي أن تقام المباراة النهائية بعد عام، حيث تتأهل الأندية حاليًا إلى ربع نهائي النسخة الجديدة”.

وأضاف “المباراة ستكون صعبة على الفريقين. الزمالك والأهلي لديهما لاعبين متميزين، وآمل أن تكون مباراة قوية وأن تستمتع بها الجماهير المصرية”.

وتابع “الزمالك لديه أسباب كبيرة للفوز، والأمور مختلفة في كرة القدم، مشيرا إلى أن المغربي أشرف بن شرقي هو الأبرز في صفوف الأبيض”.

وأوضح “الزمالك أفضل من الأهلي خلال الفترة الحالية، ولم أتوقع مستوى الأحمر وهذا الأداء والمشاكل التي يواجهها”.

وختم “جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك يقوم بعمل رائع، وأود أن أهنئه على ذلك، وإذا فاز بكأس الدوري والدوري فهو يستحق كل الاحترام والتقدير”.