كارتيرون يوضح حقيقة رغبته في ضم صفقة الزمالك المنتظرة

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الاتفاق السعودي، والمدرب السابق للزمالك، حقيقة رغبته في التعاقد مع مهاجم إنبي جون إيبوكا، أحد الأسماء المرشحة بقوة للانضمام إلى الزمالك.

وأكد كارتيرون في تصريحات لوسائل الإعلام أنه لم يطلب التعاقد مع جون إيبوكا لدعم هجوم فريقه السعودي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن فريقه لديه عناصر بارزة في الجانب الهجومي، نافيا ما تردد في الصحف السعودية بأنه أوصى بتوظيف المهاجم النيجيري في السوق الصيفي.

على صعيد آخر، كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن التفاصيل الاقتصادية لانتقال اللاعب عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز إلى صفوف الزمالك في الموسم الجديد، بعد أن أشارت تقارير عديدة إلى قربه من الانضمام. النموذج. قلعة بيضاء.

وكتب ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتغريدات قصيرة «تويتر» “عبدالله السعيد يقترب من الانتقال لنادي الزمالك مقابل 20 مليون جنيه ابتداء من الموسم المقبل”.

ويقترب اللاعب الدولي عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لنادي بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف التاجي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن عبدالله السعيد أبلغ مسؤولي نادي بيراميدز رسمياً برغبته في ترك صفوف السماوي خلال فترة ميركاتو الصيفية الحالية والرضا عن تلك المرحلة مع النادي.

وأشار إلى وجود توجه كبير للتوافق مع رغبة اللاعب في الالتحاق بصفوف الزمالك بعد تعلقه الكبير باللعب في ناد عام في الفترة المقبلة قبل اعتزاله.

يعتبر عبدالله السعيد من أبرز لاعبي الدوري المصري الممتاز، حيث ساهم في فوز فيجا بالعديد من المباريات المهمة.