كارثة| إصابات مزمنة لنجم نادي النصر.. و”مستقبله غامض”

تلقى نادي النصر ضربة موجعة على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق مسيرته الكروية، فِيْ الموسم الرياضي 2022-2023.

ويواجه فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره نادي الوحدة فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي.

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ويريد الدولي العودة لمنصة التتويج المحلية مرة أخرى بعد أن كان راضيا عَنّْ “المركز” الثالث فِيْ الدوري الموسم الماضي.

* إصابات نجم نادي النصر المزمنة

وفِيْ هذا السياق، كشفت تقارير مصرية عَنّْ قرار من إدارة النادي الأهلي المصري بـ “تجميد” تعاقده مع النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب الجناح الفائز.

وأشارت التقارير إلَّى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مشاريبوف، ليتمكن من الانتقال إلَّى الأهلي ؛ حاولت ما يلي

– يعاني من كسر فِيْ الوجه منذ شهُور.

إصابات مستمرة طوال مسيرته الكروية ؛ خاصة فِيْ العضلة الخلفِيْة.

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يشار إلَّى أن مشاريبوف أعلن منتصف الأسبوع الماضي عَنّْ توقيعه مع العملاق المصري. لموسم رياضي على سبيل الإعارة، مع الحق فِيْ الشراء.