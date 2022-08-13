كارثة| إصابة فِيْ “منطقة حساسة” تهدد مسيرة نجم الاتحاد

يعيش أتباع الاتحاد اليوم فِيْ حالة من الرعب الشديد. لإمكانية “نهاية” مسيرة أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

وهذا النجم. هذا هُو الجناح الشاب مهند الشنقيطي المتهم بـ “التزوير”. لتفادي الانضمام للمنتخب السعودي الأولمبي فِيْ كأس أمم آسيا تحت 23 سنة الأخيرة.

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غاب الشنقيطي عَنّْ كأس أمم آسيا. إلا أنه بحجة الإصابة، شارك فِيْ نفس الوقت فِيْ البطولة، فِيْ سلسلة من مباريات الفريق الأول لكرة القدم “الودية” فِيْ الاتحاد ؛ ووردت أنباء عَنّْ اعتقاله بتهمة “تزوير” التقرير الطبي الخاص بحالته الصحية.

* حَقيْقَة الحالة الصحية لنجم الاتحاد

وفِيْ هذا السياق نفى الإعلامي الرياضي سعود الصرامي تهمة “التزوير” ضد الشنقيطي وعدد من مسؤولي نادي الاتحاد وعلى رأسهم الرئيس التنفِيْذي حميد البلوي.

وكشف الصرامي، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن الشنقيطي، 23 عاما، أصيب فِيْ منطقة حساسة للغاية من جسده. وفق.

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن هذه الإصابة ؛ جعل شباب الاتحاد نجما غير قادر على المشاركة فِيْ بعض المباريات. الأمر الذي جعله يغيب عَنّْ الأخضر السعودي.

وأضاف “مهند الشنقيطي .. يضع قطع قماش على هذه المنطقة الحساسة حتى لا تتفاقم الإصابة”.

وأعرب سعود الصرامي عَنّْ تمنياته للشنقيطي بالشفاء العاجل والتخلص من هذه الإصابة. حتى لا تنتهِيْ مسيرة أحد أفضل المواهب السعودية فِيْ الوقت الحاضر.

يشار إلَّى أن الشنقيطي أحد أبناء نادي أحد الذي مر منه بالفئات العمرية للاتحاد، فِيْ نوفمبر 2022، قبل أن يتم ترقيته إلَّى أول فريق كرة قدم صيف 2022 ؛ منذ ذلك الحين، لعب 59 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات، حيث سجل هدفًا وقدم 2 تمريرات حاسمة.