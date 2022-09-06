كارثة| إصابة مزمنة لنجم الأهلي.. و”معاذ يتحرك”

فِيْ كارثة كبرى، يعاني أحد نجوم فريق الأهلي الأول لكرة القدم من إصابة مزمنة تهدد حياته المهنية بقلعة الراقي.

وهُو أن الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي يمر بأسوأ مرحلة فِيْ تاريخه، بعد هبوطه لأول مرة إلَّى مسابقة الدوري الأصفر.

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فِيْ الدوري الأصفر 2022-2023، سقط الراقي فِيْ فخ التعادل والخسارة أمام القيصومة والأخدود. على التوالي، قبل هزيمة الخلود، فِيْ الجولة الثالثة من المنافسة.

* إصابة “مزمنة” لنجم النادي الأهلي

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عَنّْ حالة البرازيلي رينان ريبيرو حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، جراء إصابته المزمنة.

الأهلي استأجر ريبيرو فِيْ صيف هذا العام “2022”، قادمًا من فريق سبورتنج لشبونة الأول لكرة القدم، والذي لم يشارك معه فِيْ أي مباراة، لمدة عام ونصف تقريبًا.

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وكشف الشنيف، عبر برنامجه “استاد اس بي سي”، عَنّْ إصابة حارس المرمى البرازيلي بجرح فِيْ الأوتار وإصابة مزمنة فِيْ الكتف.

يشار إلَّى أن رينان ريبيرو غاب عَنّْ مباراة الفريق الكروي الأولى بالنادي الأهلي أمام الخلود. حيث دخل الحارس الشاب محمد الربيعي بدلا منه.