كارثة.. العَنّْاية الإلهِيْة تنقذ 4 لاعبين من الهلال بعد مباراة الخليج

فجرت تقارير صحفِيْة مفاجأة مدوية بشأن مباراة الهلال والخليج التي أقيمت يوم الخميس ضمن مباريات الدور الأول من دوري روشان السعودي “2022-2023”.

وتغلب الهلال على الخليج، بهدفِيْن دون رد، فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

تسجيل القائد أوديون إيغالو قلب هجوم فريق كرة القدم الأول الذي تقدم بالثاني من قبل زميله المالي موسى ماريغا.

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– رعاية الله

أكدت تقارير إعلامية، الجمعة، أن 4 من نجوم الهلال شعروا بإرهاق شديد بعد لقاء القادة أمام الخليج، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وذكرت التقارير أن الطاقم الطبي للفريق الأول لنادي الهلال أحضر جهاز الأكسجين للاعبين بعد المباراة لمساعدتهم حيث بدا معظم اللاعبين متعبين للغاية بسبب الأحوال الجوية.

وشكا أكثر من لاعب أمس من سوء الأحوال الجوية فِيْ منطقة الشرقية، حيث أقيمت المباراة التي يديرها سالم الدوسري وأوديون إيغالو.

وفِيْ مباراة اليوم بين فريقي الطائي والاتفاق والتي أقيمت أيضا فِيْ المنطقة الشرقية، أغمي على حكَمْ المباراة الرئيسي خلال المباراة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

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