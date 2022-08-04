كارثة بسبب النصر.. الكشف عَنّْ “بديل” حامد البلوي المفاجئ فِيْ الاتحاد

“من هُو بديل الرئيس التنفِيْذي حميد البلوي فِيْ الاتحاد !” سؤال أثار قلق الملايين من جماهِيْر قلعة العميد، بعد قرارات لجنة الاحتراف وشروط اللاعب، فِيْ قضية النصر. النادي والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وأعلنت اللجنة المهنية، الثلاثاء الماضي، تعليق عمل البلوي لمدة “ستة أشهر”، وإيقاف إدارة حمدالله والاتحاد، مشعل السعيد، لـ “4 أشهر”، مع حرمان النادي من التعاقدات لـ “فترة تسجيل واحدة”. .

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وهذه الأحزان. يأتي ذلك بعد اتهام العميد ومديريه بالتفاوض مع النجم المغربي، خلال الفترة المحمية من عقده، مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

* بديلا عَنّْ حامد البلوي بنادي الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ الرياضي، دباس المشاري، عَنّْ الاسم الأقرب لخلافة البلوي، فِيْ منصب المدير التنفِيْذي لنادي الاتحاد.

وأعلن المشاري فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن مناف أبو شافر متوسط ​​ميدان الاتحاد القديم ؛ وهُو الأقرب لتولي المنصب بقرار من مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الهِيْلي.

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ولعب أبو شقير فِيْ فريق الاتحاد لكرة القدم الأول من 1999 إلَّى 2012، حيث سجل 30 هدفًا فِيْ 234 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات المحلية والقارية.

اختيار ابو شقير. وهِيْ مفاجأة مدوية، خاصة وأن كل الأنظار تحولت فِيْ الساعات الماضية إلَّى الأسطورتين محمد نور وحمد المنشاري بدعم كبير من الجماهِيْر.