كارثة تنتظر الشباب قبل انطلاق الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الأربعاء، عَنّْ آخر مواجهة مدوية يتعرض لها نادي الشباب، قبل ساعات من انطلاق دوري روشان السعودي.

يبدأ الشباب مسيرتهم فِيْ الموسم الرياضي الجديد لدوري روشان للمحترفِيْن “2022-2023″، بمواجهة الباطن، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، الجمعة المقبل.

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أكدت تقارير أن نادي سانتا كلارا البرتغالي سيتقدم بشكوى رسمية إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” ضد نادي الشباب، لعدم دفع مبلغ 945 ألف يورو، القيمة المتبقية لانتقال كارلوس جونيور.

وتمكن الشباب من التعاقد مع جونيور الموسم الماضي، من نادي سانتا كلارا البرتغالي، حيث لعب 30 مباراة مع الليث، بإجمالي 2628 دقيقة، وسجل 22 هدفًا، فضلًا عَنّْ تحويل 3 أهداف أخرى.

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