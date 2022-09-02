كارثة خطيرة تضرب النصر.. “عقوبات مالية ورياضية مرتقبة من فِيْفا”

مجلس ادارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر يواجه خطرا كبيرا .. فِيْ بعض الحالات يحاكَمْون دوليا.

يُحارب النصر دوليًا، على أكثر من جبهة. وعلى وجه الخصوص قضية فسخ عقد النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق السابق ونادي الاتحاد الحالي.

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كَمْا ينتظر اللاعب الدولي قرارات دولية فِيْ قضية البرتغالي روي فِيْتوريا المدرب السابق لفريق كرة القدم الأول والبرازيلي جوليانو دي باولا.

* صدمة لنادي النصر فِيْ قضيتي الحمد الله وجوليانو

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة الشبابية، عَنّْ حالة من الذعر الشديد فِيْ طريقها لنادي النصر، فِيْ قضيتي حمدالله وجوليانو.

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ولمحت الصحيفة إلَّى خسارة إدارة النصرة “القضيتين” أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” والمحكَمْة الرياضية “كاس” ؛ وهُو ما يعَنّْي مبالغ طائلة ضد النادي، مما قد يؤدي إلَّى عقوبات رياضية، إذا لم يتم دفعها.

يشار إلَّى أن المحامي الرياضي أحمد الشيخي أعلن إغلاق ملف “فِيْفا” قضية النصر والحمد الله، بتأكيد الإعلامي محمد الأميري لإلغاء عقوبة وقف الدعوى. النجمة المغربية “4 شهُور”.