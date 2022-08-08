كارثة فِيْ النصر.. سيناريو أبو جبل يتكرر مع صفقة جديدة

يواجه نادي النصر برئاسة عائلة معمر كارثة جديدة تستذكر مرة أخرى “سيناريو” عملية الحارس المصري محمد أبو جبل.

ووقع أبو جبل عقودًا للانضمام إلَّى النصر فِيْ يناير الماضي، بعد دخوله الفترة المجانية مع نادي الزمالك المصري، للانضمام إلَّى الفريق الكروي الأول، بدءًا من موسم 2022-2023.

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لكن الإدارة العالمية تراجعت عَنّْ صفقة حارس المرمى المصري. وصلت الأزمة بين الطرفِيْن إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، بعد أن فشلت عائلة معمر فِيْ الخروج منها وديًا.

* سيناريو أبو جبل يتكرر فِيْ نادي النصر

وفِيْ هذا السياق كتب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي “نادي (كبير) متورط فِيْ تعيين محترف (متضرر) ولا يعرف كَيْفَ يتخلص منه”.

وأضاف السرامي فِيْ تغريدة عبر حسابه على تويتر “هذا النادي يخشى أن تنكشف (النكتة) التي شربها”.

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وأوضحت وسائل الإعلام الرياضية أن مديري النادي قرروا الانتظار، على أمل أن تلتئم الإصابة التي تعرض لها هذا اللاعب ويمكنه المشاركة مع فريق كرة القدم الأول.

رغم أن الصرامي لم يذكر اسم النادي أو اللاعب. ومع ذلك، ربط الجميع التغريدة وعقد الفوز مع لاعب خط الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

منذ انضمامه إلَّى النصر، لم يشارك غوستافو فِيْ أي مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم. بحجة عدم الاستعداد البدني والفني.