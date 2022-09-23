كارثة قبل الكلاسيكو.. الاتحاد يلغي ودية الوحدة لظهُور إصابات جديدة

أعلن نادي الاتحاد رسميا إلغاء المباراة الودية ضد الوحدة، بعد تحذيرات من الطاقم الطبي للفريق الأول.

يزور الاتحاد نظيره النصر بملعب مرسول بارك، مساء الأحد 2 أكتوبر، فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي، موسم 2022-2023.

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بيان رسمي … إلغاء ودية الاتحاد والوحدة بسبب ظهُور إصابات جديدة فِيْ الفريق

اعتذر نادي الاتحاد بعد ظهر اليوم الجمعة عَنّْ مباراة الوحدة الودية التي كان من المقرر إجراؤها الأحد المقبل.

وأشار الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، إلَّى أن إلغاء مباراة الوحدة الودية كان بناء على طلب نونو سانتو، بعد أن قدم تقريرا عَنّْ الحالة الصحية للاعبين.، مما يشير إلَّى وجود إصابات طفِيْفة تعرض لها العديد من اللاعبين، ويمكن أن تتفاقم فِيْ حالة مباراة ودية.

يمر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، بأزمة كبيرة فِيْ خط الوسط والهجوم، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد النصر فِيْ العاصمة السعودية، الرياض.

وسيغيب الاتحاد خلال المباراة المهمة، بالإضافة إلَّى رومارينهُو، كلاهما عبد العزيز البيشي بسبب الإصابة، ومهند الشنقيطي بسبب الإيقاف، فِيْما تأمل الجماهِيْر فِيْ استعادة محمد الصيعري وهِيْلدر كوستا وعمر هُوساوي. بعد ذلك فصلتهم الإصابة عَنّْ المباريات الأخيرة.

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ويحتاج الاتحاد إلَّى مواصلة نتائجه الإيجابية بقيادة البرتغالي، حيث يحتل العميد المركز الثالث فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ فريق النصر صاحب المركز الرابع.

ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد “الثالث”.