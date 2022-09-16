كارثة| قرار بـ”تهبيط” الأهلي إلَّى الدرجة الثانية.. وحل وحيد فقط

فِيْ كارثة تاريخية كبرى، تعرض فريق الأهلي لكرة القدم الأول للتهديد رسميًا بـ “الهبوط” إلَّى الدرجة الثانية.

الأهلي يودع الدوري السعودي للمحترفِيْن، نهاية الموسم الرياضي 2022-2022 ؛ وذلك بعد هبوطه لأول مرة فِيْ التاريخ.

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ويحتل الراقي حاليا المركز الثاني عشر فِيْ ترتيب الدوري الأصفر للدرجة الأولى 2022-2023 برصيد 5 نقاط من فوز واحد وتعادلين وخسارة واحدة.

قرار “برد” الاهلي للصف الثاني

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” والمحكَمْة الرياضية “كاس”، بإلغاء النادي الأهلي للدرجة الثانية.

وكشف الرشيدي فِيْ تصريحات متلفزة أن القرار واجب النفاذ. فِيْ حال عدم قيام إدارة النادي بدفع الغرامات المالية الكبيرة، فِيْ الدعوى الدولية المرفوعة ضده.

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وأشار الإعلامي الرياضي إلَّى أن الأهلي يواجه حاليا عشرات القضايا الدولية من نجوم ومدربين “سابقين” لفريق كرة القدم الأول.

وطالب عايد الرشيدي الله العظيم التوفِيْق بين مجلس إدارة الراقي برئاسة وليد معاذ. لمواجهة هذه الكارثة الكبرى، وإيجاد حل عاجل.

يذكر أن الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد أعلن فِيْ وقت سابق أن قيمة العقوبات ضد الأهلي فِيْ القضايا الدولية تتجاوز 100 مليون ريال.