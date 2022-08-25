يهدد تسرب النفط من “قنبلة الصافرة” بقتل الكائنات البحرية على الساحل الغربي لليمن، وإغلاق الموانئ، ووضع ملايين الأسر على البحر الأحمر فِيْ حالة فقر.

تعهدت مجموعات تجارية كبرى فِيْ اليمن، الخميس، بتقديم 1.2 مليون دولار لتجنب كارثة “القنبلة الصفرية”، فِيْ أول دعم تجاري لجهُود الأمم المتحدة لتجنب الكارثة.

تلقت الأمم المتحدة تعهدات بنحو 64 مليون دولار أمريكي من أكثر من 12 دولة، لكنها لا تزال بحاجة إلَّى 16 مليون دولار إضافِيْة لتنفِيْذ عملية حاسمة من شأنها إنقاذ البحر الأحمر من كارثة وشيكة.

أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم، أكبر شركة تجارية خاصة، فِيْ بيان قرأته العرب اليوم الإخبارية، تبرعها بمبلغ 1.2 مليون دولار لدعم جهُود الأمم المتحدة لتجنب كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية كبيرة فِيْ البلاد. البحر الأحمر.

وأوضح البيان أن “التبرع هُو أول مساهمة للقطاع الخاص فِيْ المنظمة الدولية” التي تسعى لتعبئة 80 مليون دولار لتمويل عملية طارئة لسحب الشحنة النفطية من الناقلة ونقلها بأمان إلَّى سفِيْنة أخرى.

ما هِيْ الناقلة الصافر ولماذا تهدد الساحل اليمني

الناقلة Safer هِيْ واحدة من أكبر سفن الشحن فِيْ العالم، وتحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، وقد رست منذ أكثر من 30 عامًا قبالة البحر الأحمر، لكنها تحولت مؤخرًا بسبب رفض مليشيا الحوثي ذلك. أي تدخلات لإبقائها فِيْ قنبلة تهدد الحياة البحرية والمسار الملاحي.

أعرب عضو مجموعة هائل سعيد أنعم فِيْ اليمن نبيل هائل سعيد أنعم عَنّْ قلق الشركات التجارية الكبرى فِيْ البلاد من التهديد الوشيك بحدوث تسرب نفطي من ناقلة صافر فِيْ البحر الأحمر.

وقالت “أي تسرب على النطاق الذي تنبأت به الأمم المتحدة سيكون له تأثير مدمر على اليمن، ويؤدي إلَّى تفاقم أسوأ أزمة إنسانية فِيْ العالم، ويهدد الملايين بالجوع ويدمر سبل العيش، فضلاً عَنّْ كارثة بيئية لا يمكن تصورها”.

وأضاف “نحن نقدم هذه المساهمة لدعم الجهُود الدولية لمنع كارثة من شأنها أن تدفع اليمن إلَّى أزمة إنسانية واقتصادية وتؤثر على منطقة البحر الأحمر الأوسع والتي تلعب دورًا مهمًا فِيْ الاقتصاد العالمي والتنوع البيولوجي فِيْ العالم”.

وأعرب هايل عَنّْ أمله فِيْ أن “يشجع التبرع الأول للقطاع الخاص الشركات الأخرى فِيْ جميع أنحاء العالم على المساهمة فِيْ استجابة الأمم المتحدة وتجنب هذه الأزمة الكارثية المحتملة”.

يخيم كابوس بقعة النفط العملاقة التي تهددها “قنبلة الصافرة” على أكثر من 350 ألف صياد فِيْ محافظة الحديدة وحدها، حيث يهدد التسرب النفطي بقتل كل الحياة البحرية على الساحل الغربي لليمن وإغلاق الموانئ، مما يهدد ملايين الأسر. على البحر الأحمر.

وعطل الحوثيون خلال السنوات الماضية صيانة الناقلة التي تحمل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام، قبل أن يتوصلوا إلَّى اتفاق مع الأمم المتحدة مطلع العام الجاري لتفريغ الوقود، مما جعل الوقت ضيقًا للغاية. وليس من المقبول الانتظار أكثر من ذلك.

وجددت الأمم المتحدة مؤخرًا أن تسربًا نفطيًا يمكن أن يدمر النظم البيئية ويشل صناعة صيد الأسماك ويغلق ميناء الحديدة اليمني لمدة ستة أشهر، وكذلك يؤدي إلَّى إغلاق ممرات الشحن العالمية التي لا غنى عَنّْها.

وتشير التقارير الدولية إلَّى أن وقوع أي قنبلة صافرة سيسبب “ضررًا جسيمًا لا يمكن إصلاحه للحياة البحرية والتنوع البيولوجي فِيْ البحر الأحمر سيستغرق حوالي 25 عامًا للتعافِيْ”.