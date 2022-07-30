كارثة مدوية مرتقبة في النصر السعودي بسبب أبو جبل..تفاصيل

كشفت تقارير إعلامية سعودية في الساعات الماضية، أن نادي النصر السعودي على شفا كارثة كبيرة بسبب الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم.

وقالت شبكة “السعودية الرياضية” “كارثة تنتظر النصر .. 4 أسرار مشتعلة في أزمة أبو جبل”.

وأكد الموقع السعودي حصول محمد أبو جبل على تعويض مالي قدره 400 ألف دولار فور توقيعه على النصر، قبل أن تتراجع إدارة العالم عن فسخ العقد مع حارس مرمى الزمالك السابق، وفي وقته تم إبلاغه بأن الإرجاع لم يكن. ردها مقابل التراجع عن الصفقة.

وذكر المصدر أن أبو جبل لم يتم إبلاغه حتى الآن بالفسخ الرسمي للعقد، رغم أنه لم يتم استدعاؤه إلى المعسكر التحضيري للمنتخب في إسبانيا.

وأكد أن نجم الزمالك السابق سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد إغلاق باب التسجيل في السعودية، ومن ثم سيطالب بالحصول على قيمة عقده الكامل مع النصر والبالغة 14 مليون سعودي. ريال.

وأشار التقرير السعودي إلى أن اللاعب يريد البقاء في الدوري المصري إذا لم تكتمل صفقة الانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي هذا الصيف.