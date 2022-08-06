كارداشيان وبيت ديفِيْدسون ينفصلان بعد 9 أشهر من المواعدة

أنهت نجمة الواقع كيم كارداشيان علاقتها الرومانسية مع نجم برنامج “ساترداي نايت لايف” بيت ديفِيْدسون بعد مواعدة لمدة تسعة أشهر.

وكتبت Entertainment Tonight على Instagram، “لا يسعَنّْي إلا البكاء”، تفِيْد التقارير أن كيم كارداشيان وبيت ديفِيْدسون انفصلا بعد 9 أشهر من المواعدة.

ونقلت وسائل إعلام أخرى عَنّْ مصادر لم تسمها قولها إن النجمين انفصلا الأسبوع الماضي. ولم يكن لدى متحدث باسم كارداشيان أي تعليق ولم يرد ممثل عَنّْ ديفِيْدسون على الفور على طلب للتعليق.

بدأت العلاقة بين كارداشيان، 41 عامًا، وديفِيْدسون، 28 عامًا، بعد أن استضافت كارداشيان برنامج “ساترداي نايت لايف” فِيْ أكتوبر 2022.

تتخذ كارداشيان إجراءات قانونية لإنهاء طلاقها من مغني الراب كاني ويست وتشارك فِيْ عرض واقعي جديد مع عائلتها. كان ديفِيْدسون يعمل مع فريق “ساترداي نايت لايف” لمدة ثمانية مواسم قبل إعلان مغادرته فِيْ مايو.

ورد أن بيت ديفِيْدسون تحدث بصراحة خلال مقابلته مع المضيف “كَيْفَن هارت” حول أحدث حلقات المسلسل الوثائقي “هارت تو هارت”، عَنّْ فكرة الزواج وتحضيره لها.

وفِيْ الحلقة التي تم بثها حديثًا، قال بيت، خلال علاقته الرومانسية مع كيم كارداشيان “الزواج ضمن خططي، وأود أن أتخذ هذه الخطوة بنسبة 100٪ فِيْ المستقبل، والتي أتمنى أن تتحقق فِيْ الفترة المقبلة”. . “

واصل بيت حديثه مع زميله كَيْفَن هارت، قائلاً “أحلم بتكوين أسرة وإنجاب الأطفال بعد الوفاة المأساوية لوالدي، الذي كان رجل إطفاء، فِيْ أحداث 11 سبتمبر”.

وتابع بيت “الشيء الذي أحبه أكثر، الشيء الذي لم أحققه بعد، هُو إنجاب الأطفال. أود أن أصل إلَّى هذه النقطة وأراهم يمتلكون كل ما لم يكن لدي. أنا متحمس جدًا لهذا الفصل من حياتي. لذا؛ هذا ما أستعد له الآن “.

وتابع بيت “الحَقيْقَة هِيْ أنني الآن أحاول أن أكون، كَمْا يقولون، أباً صالحاً، وأن أطور نفسي وأطور نفسي، حتى أتمكن من تجاوز الزواج والأطفال، ستكون الأمور أسهل”.