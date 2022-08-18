قامت نجمة الراب الأمريكية كاردي بي بحركة جريئة على جسدها بعد أن قررت رسم وشم على وجهها لأول مرة. قسّم الآراء بين المعجب والناقد.

نشر رسام الوشم Robinson de los Santos مقطع فِيْديو على حسابه على Instagram يوثق اللحظة التي قام فِيْها بعمل قطعة فنية على وجه Cardi B، حيث كانت Cardi B مستلقية على السرير وتغطي وجهها بغطاء بينما قام Ronson بشم خط الفك ببعض الحروف.

نشر روبنسون فِيْ وقت لاحق صورة لنفسه مع النجم بعد أن انتهى من رسم وشم على وجهه، لكنه لم ينشر صورة مقربة للتصميم أو يكشف عما يمثله وأهميته.

كان لدى المعجبين ردود فعل متباينة على المنشور، حيث علق أحدهم، “يا إلهِيْ ليست خطوة جيدة … أنا أحب Cardi B لكن الوشم على وجهك سيأخذ جمالك بعيدًا.”

من ناحية أخرى، دافع البعض عَنّْ قرار كاردي، حيث علق أحدهم قائلاً “جسدها هُو اختيارها، وما تفعله لا يؤثر حتى على حياتك اليومية”.

فِيْ يناير، ألمحت كاردي، 29 عامًا، فِيْ تغريدة نشرتها على حسابها إلَّى أنها ستحصل على وشم على وجه ابنها “ويف”، على خطى زوجها، مغني الراب أوفست، الذي رسم وشم ابنتهما. اسم كولشر على خط فكه.

ولكن من الصورة المنشورة لوشم كاردي، لا يبدو أن أيًا من الأحرف الموجودة على فكها يشبه الحرف W، وهُو الحرف الأول من اسم ابنها.

الجدير بالذكر أن كاردي لديها العديد من الأوشام المخصصة لأحبائها ؛ فِيْ فبراير، عرضت هِيْ وزوجها، مغني الراب أوفست، الوشوم التي تزامنت مع مَوعِد زفافهما خلال حلقة من برنامجها، كاردي ترييس. أيضا، العديد من الأوشام لها أزهار ملونة تمتد من الركبتين إلَّى الخلف.

فِيْ وقت سابق، احتفلت النجمة الأمريكية بعيد ميلاد ابنتها “Kulture” برحلة إلَّى متحف الأطفال التفاعلي Candytopia، حيث قدمت لها 50000 دولار نقدًا.

فِيْ مقطع فِيْديو نشرته شركة Offset عبر وظيفة “Story” فِيْ حسابه على “Instagram”، شوهدت “Culture” تحثه على شراء حلوى القطن، بينما كانت تتكئ من نافذة شاحنة سوداء، وبعد لحظات، شوهدت وهِيْ تحمل حزمة نقدية.

يمكننا سماع كاردي بي وهِيْ تسأل ابنتها “ما هذا”. ردت، واصفة حزمة النقود بـ “التذكرة”، وهِيْ كلمة عامية تعَنّْي “مليون دولار”، عَنّْدما قالت أوفست “هل هِيْ تذكرة يا فتاة، التذكرة تعَنّْي مليون دولار، إنها 50 ألفًا، لنقل 50 “.