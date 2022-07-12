كاردي بي تضرب معجبا بالميكروفون خلال حفلها الغنائي

فِيْ حركة صادمة، شوهدت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي وهِيْ تضرب مرارًا وتكرارًا مروحة بالميكروفون أثناء أدائها فِيْ مهرجان اللاسلكي.

فِيْ مقطع فِيْديو نشره موقع “ديلي ميل” البريطاني، شوهدت كاردي بي وهِيْ تصطدم عاطفِيْا بأحد الصفوف الأمامية أثناء حفلها وهِيْ راكعة على خشبة المسرح فِيْ فِيْنسبري بارك بالعاصمة البريطانية لندن، وبدا أن كل من ضرب الرجل بالميكروفون الذي كان يمسكه بيده، ليس مرة واحدة بل أكثر من مرة.

اعتقد الكثيرون أن تحرك كاردي بي كان رد فعل بعد أن لمس الشاب جسده بشكل غير لائق، لكن آخرين زعموا أن الرجل لم يلمسها أبدًا.

على الرغم من أن كاردي لم تصدر بيانًا رسميًا بشأن الحادث، إلا أنها مرت عبر حسابها على تويتر لنفِيْ الاتهامات الموجهة إليها بشأن شجار بينها وبين إحدى الحاضرين، من خلال مشاركة مقطع فِيْديو لمايلي سايروس وهِيْ تغني على خشبة المسرح، برفقة التعليق “لا تصدق كل ما تراه”.

كَمْا نشرت كاردي مقطع فِيْديو للحدث من زاوية أخرى، أظهر تفاعلها بحماس مع المعجبين وعلقت، “لم يكن هناك قتال!”

تشتهر الفنانة الأمريكية كاردي بي بلسانها القوي وتستجيب بلا هُوادة لكل هجوم تتعرض له. ابنة النجمة مصابة بالتوحد وأم مهملة بحد ذاتها، قائلة “ابنتك متوحدة حرفِيًْا أثناء تواجدك على Twitter بدلاً من التأكد من أنها لا تضع إصبعها فِيْ أنفها”.

كاردي، 29 عامًا، انتقلت على الفور إلَّى حسابها الخاص ونشرت تغريدة هاجمت فِيْها ناقد طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، وكتبت “ابنتي ليست مصابة بالتوحد … لا يمكنك وصفها بأنها قبيحة لذا شخّصها بذكائها.”

كاردي لم تكن راضية عَنّْ ذلك، لكنها نشرت تغريدة أخرى تشير إلَّى فوائد الإجهاض، وهِيْ التخلص من الانتقادات، وكتبت “ابنتي تبلغ من العمر 3 سنوات .. ترى هذا هُو السبب”. لماذا لم يتم حظر الإجهاض .. لأن هذا ما كان على والدتك أن تفعله بعقبك اللامع “.