احتفلت كاري بي وزوجها مغني الراب أوفست بعيد ميلاد ابنتهما كلتشر يوم الأحد، واصطحبتها فِيْ رحلة إلَّى كانديتوبيا وأعطوها 50000 دولار نقدًا.

فِيْ مقطع فِيْديو نشرته Offset عبر وظيفة “Story” فِيْ حسابه على Instagram، شوهدت “Cultura” تحثه على شراء حلوى القطن، بينما كانت تتكئ من نافذة شاحنة سوداء، وبعد لحظات شوهدت وهِيْ تحمل حزمة من السيولة النقدية.

يمكننا سماع كاردي بي تسأل ابنتها، “ما هذا”، وتطلق على الطرد كلمة “تذكرة”، وهِيْ كلمة عامية تعَنّْي “مليون دولار”، عَنّْدما تقول أوفست، “هل هذه تذكرة فتاة، التذكرة تعَنّْي مليون دولار، إنها 50 ألفًا، دعَنّْا نقول 50 “.

احتفلت Baby Kulture فِيْ 4 فِيْ 10 يوليو واحتفلت بهذه المناسبة برحلة عائلية إلَّى متحف الأطفال التفاعلي، Candytopia. بين الاستمتاع فِيْ حفرة المارشميلو وركوب أرجوحة المصاصة، صُدمت الفتاة الصغيرة عَنّْدما عثرت على صورة رمزية لوالدتها، كاردي، مصنوع بالكامل من حبوب الهلام.

فِيْ وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت كاردي من معجبيها غناء أغنية “عيد الميلاد” لابنتها خلال حفلها الموسيقي فِيْ إنجلترا.

تشتهر كاردي وصديقها، Offset، بكونهما باهظين عَنّْدما يتعلق الأمر بهدايا عيد ميلاد ابنتهما. فِيْ عيد ميلادها الثالث، أحضروا لها أميرات ديزني الواقعية، وعربة تجرها الخيول، ومزرعة حيوانات، وجبال من ألواح الشوكولاتة. والكركند.

فِيْ عيد ميلادها الثالث، أعطت أوفست ابنتها حقيبة من العلامة التجارية العالمية “بيركين” باللون الوردي، تعرضت لانتقادات وهجمات لأنها أعطت ابنتها حقيبة قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات.

ثم هاجمت كاردي النقاد فِيْ تغريدة، قائلة إنهم إذا رأوا ابنتها متسكعة وهِيْ تجني ملايين الدولارات، فعَنّْدئذ يعلقون عليها ويهاجمونها، لكنها سعيدة لأن أوفست اشترت ابنتها حقيبة بيركين. الذي يطابق راتبها.

كانت كاردي قد أهدت ابنتها سابقًا قطعة مجوهرات مرصعة بالألماس باهظة الثمن بقيمة 80 ألف دولار عَنّْدما كانت تبلغ من العمر 10 أشهر.

فِيْ رحلة إلَّى ديزني لاند، اختارت النجمة كاري بي لابنتها إطلالة بقيمة 2400 دولار من دار الأزياء العالمية بالنسياغا، والتي اختارها المشاهِيْر والنجوم.