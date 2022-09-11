كارلوس جونيور يجيب.. هل يرحل عَنّْ الشباب فِيْ 2023

استجاب النجم البرازيلي كارلوس جونيور لإمكانية ترك صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي الشباب، إما فِيْ سوق الانتقالات الشتوي المقبل أو القادم فِيْ صيف 2023.

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يقضي فريق الشباب الأول لكرة القدم أيامًا طيبة فِيْ موسم 2023، مع المدرب الإسباني فِيْسنتي مورينو، خاصة مع بلوغه النقطة التاسعة من 3 مباريات فِيْ الدوري السعودي “روشن”.

ولا يزال الشباب، بعد صيف حار فِيْ ميركاتو، مرعبين فِيْ موسم 2023، بالنظر إلَّى أنهم سجلوا 11 هدفًا وتلقوا “صفرًا” من الأهداف، كأقوى هجوم ودفاع للسعودية فِيْ وقت واحد.

يجيب كارلوس جونيور، هل سيغادر فريق الشباب فِيْ عام 2023

يعد كارلوس جونيور من أهم أسلحة الشباب لموسم 2023، خاصة بعد أن اكتسب الثقة وتكَيْفَ مع البيئة السعودية فِيْ الموسم الرياضي الماضي، عَنّْدما وصل الرياض فِيْ صيف 2022.

أشارت سلسلة “ VIVA Sport ” البرازيلية، عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن العديد من أفضل الأندية فِيْ الدوري البرازيلي طلبت التعاقد مع كارلوس جونيور، فِيْ يناير 2023، خاصة مع التألق اللافت الذي ظهر فِيْ الشباب.

وأكد أن النجم البرازيلي الدولي السابق لا يزال يتمتع بسمعة طيبة رغم مغادرته الدوري البرازيلي عام 2022.

وأوضح أن كارلوس جونيور من جانبه لا يريد مغادرة الشباب قريبًا، مضيفًا أنه يشعر بالراحة فِيْ ليوث العاصمة الرياض، وأن لديه عقدًا مستمرًا حتى صيف 2024.