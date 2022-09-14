كارلوس جونيور يواصل تألقه ويقتحم تاريخ الشباب بهذا الرقم

دخل كارلوس جونيور لاعب الشباب، تاريخ الدوري السعودي للمحترفِيْن، بعد تسجيله هدفا فِيْ مرمى العدالة.

الشباب يتقدم بهدف دون رد على مضيفه العدالة، فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي.

أصبح كارلوس جونيور أول لاعب أجنبي فِيْ تاريخ الشباب يسجل فِيْ أربعة أيام متتالية.

افتتح جونيور أهدافه الأولى للشباب هذا الموسم ضد الباطن فِيْ الجولة الأولى، ثم سجل أمام أبها فِيْ الجولة الثانية والثالثة ضد الطائي، قبل أن يسجل اليوم أمام العدالة.

يتصدر الشباب ترتيب دوري روشان السعودي للموسم الرياضي 2022-2023 برصيد 12 نقطة حتى الآن.