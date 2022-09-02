كارلوس يستعيد ذكريات مباراة النصر وريال مدريد وقوة الدوري السعودي

أشاد الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس، نجم ريال مدريد الأسبق، بجيل فريق النصر عام 2000 وقوة الدوري السعودي الآن.

وصل روبرتو كارلوس أمس الخميس للمشاركة فِيْ مباراة “عودة النجوم” ضمن فعاليات مهرجان العودة إلَّى الرياض الذي يستمر حتى 5 سبتمبر.

كان ملعب “مرسول بارك” مكانًا لحدث عودة النجوم 2022، حيث شارك نجوم السامبا البرازيلي السابق رونالدينيو وريكاردو كاكا وروبرتو كارلوس ضد 100 فتى وفتاة، وانتهى بفوز الأولاد بهدفِيْن مقابل واحد

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وبعد المباراة الاحتفالية، أجرى الظهِيْر الأيسر الأسطوري روبرتو كارلوس مقابلة تلفزيونية على قناة “إس بي سي” تحدث خلالها عَنّْ ذكرياته ضد النصر.

وقال كارلوس “أتذكر تلك المباراة بين النصر وريال مدريد، فِيْ كأس العالم للأندية 2000، كان النصر فريقًا عَنّْيدًا وفاجأني بمستواهم”.

وكانت مباراة النصر وريال مدريد هِيْ المباراة الأولى فِيْ تاريخ البطولة يوم 5 يناير 2000، فِيْ ساو باولو، وانتهت بفوز المارينغي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فِيْ المونديال حيث كان المنتخب الفرنسي. سجل نيكولاس أنيلكا الهدف الأول فِيْ تاريخ كأس العالم للأندية.

وأضاف روبرتو كارلوس “الدوري السعودي يستقطب لاعبين من دول مختلفة، والفائدة فِيْ النهاية تذهب للاعب السعودي والمنتخب السعودي”.

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