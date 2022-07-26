كارمن لبس وفرح بسيسو تلتقيان بعد غياب.. وتستذكران “أيم الغضب”

أعربت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، عَنّْ سعادتها البالغة برؤية الفنانة فرح بسيسو، بعد أن غنتا معا فِيْ “مهرجان عمان” عبر مقطع فِيْديو.

كان يرتدي وبيسيسو يتبادلان الصوف بكلمات مليئة بالحب، ويستذكر الأخير فِيْ الفِيْديو أول عمل جمعه مع السابق والذي كان يسمى “أيام الغضب”، حيث تضمن المشهد لقطة حملت الكراهِيْة بينهما، لذا حاول أن تبتهج وتبتهج كثيرًا، لأنهم غير قادرين على إظهار مشاعر الكراهِيْة، حتى فِيْ التمثيل.

وعلقت Carmen Labs على الفِيْديو قائلة “من أفضل ما حدث فِيْ عمان أنني قابلت صديقتي فرح بسيسو بعد فترة طويلة”.

وردت فرح على زميلتها بالتعليق على نفس التدوينة واصفة إياها بـ “صديقتها وأختها”، وعلقت “أنت عمري قلبي يا صديقي وأختي يا حلوتي اللطيفة”.

كَمْا أدلى متابعون بتعليقات تشيد بالعلاقة القوية بين فرح وكارمن، كَمْا عبروا عَنّْ حبهم لهما، حيث علق أحدهم “هذا غير معقول، ما أجمل هذا الحب، الله يديم هذا الحب”. صداقة حلوة “. سنراهم معًا فِيْ سلسلة “.

على الصعيد الفني، تشارك الفنانة كارمن لبس فِيْ مسلسل “التحدي” تأليف مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات، وهُو الجزء الثاني من مسلسل “سر”، ويدور حول إطار من الغموض والسرقة. العاطفة، داخل عالم تحت سيطرة المافِيْا فِيْ التهريب والمال والانتقام وحتى الحب، مقابل مواجهة بوليسية واستخباراتية صعبة.

تشهد المسرحية أيضًا معارك بشرية متعددة الطبقات وتحولات وانعطافات جريئة، كل منها يحمل سرًا مدفونًا، يكون الكشف عَنّْه صادمًا، من بين الأحداث التي غالبًا ما تقلب مؤامرة عميقة.

من جهتها، ستظهر الفنانة فرح بسيسو فِيْ مسلسل “مو” من تأليف رامي يوسف ومحمد عامر، وإخراج سليك نعيم، وإنتاج شركة A24، والذي سيعرض على “نتفليكس” يوم 24 أغسطس.

يحكي مسلسل “مو” قِصَّة عائلة فلسطينية لجأت إلَّى مدينة هِيْوستن بولاية تكساس بإطار كوميدي. تجمع أحداث العمل أيضًا بين النضال والتحديات والضحك. ستظهر بسيسو فِيْ شخصية أم اسمها “يسرا النجار”، وهِيْ أم تقليدية لكنها ذكية ومسيطرة.