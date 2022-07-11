كارمن لبّس تستفتي الجمهُور حول شخصيتها فِيْ “التحدي”

حاز مسلسل “الدسافِيْو” على إعجاب الجمهُور فِيْ بداية حلقاته. ما الذي دفع بطلة لها. طلبت الممثلة اللبنانية كارمن لبس من الجمهُور التصويت لشخصيتها فِيْ المسلسل.

ونشرت Labs على صفحاتها فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشخصيته من مشاهد تصوير المسرحية وأرفقتها بتعليق يسأل المعجبين عَنّْ مدى إعجابهم بالمسرحية وما إذا كانوا تابعوها، يطلب منهم إبداء رأيهم حول دوره. فِيْ السلسلة.

وكتبت الممثلة اللبنانية “من يتابع السير 2، التحدي، ما رأيك فِيْ شخصية بيدا”

وأبدى المعجبون تعليقات عبروا عَنّْ حبهم العميق لشخصيتها، قائلين إنها حريصة على تقديم الشخصية بتفاصيلها الصغيرة، حتى فِيْ مظهر عينيها وتعبيرات وجهها، مشيدين بتصويرها للشخصية، باعتبار أنها تعطيها طابعًا مميزًا. نكهة مختلفة عَنّْ العمل الذي تتواجد فِيْه دائمًا، وعلقت إحداهن “رائع ومجنون كالعادة، كل ما تقدمه هُو مجنون، وأنت دائمًا تسحرنا بحضورك وموهبتك”.

ورغم أن بعضهم سلط الضوء على الجهُود الواضحة التي بذلها لبس لتقديم المسلسل بنكهة مختلفة، واصفا إياه بـ “الأفضل”، إلا أن خصائص شخصيته لم تكتمل بعد وهم ينتظرون بقية مشاهده. فِيْ العمل، أنتظر معرفة السر وراء بيدا، شعوري ليس شريرًا، لكنك تتظاهر بهذا الشكل، وهُو حلو جدًا، لكن مع عدو غامض “.

كَمْا تمنى الجمهُور التوفِيْق والنجاح الدائم لإلبس فِيْ عمله، مشيرًا إلَّى أنه يختار الشخصيات التي يجسدها بدقة وإتقان وتفاصيل دقيقة، وأنه بعيد كل البعد عَنّْ التكرار.

قبل أيام قليلة بدأ مسلسل “التحدي” الجزء الثاني من مسلسل Secret، ويدور حول إطار من الغموض والعاطفة، ضمن عالم تحت سيطرة المافِيْا فِيْ التهريب والمال والانتقام وما يصل إلَّى الحب مقابل مواجهة شرسة بين الشرطة والاستخبارات.

تشهد المسرحية أيضًا معارك بشرية على مستويات مختلفة، مع تحولات وانعطافات جريئة. كل واحد منهم يحتوي على سر خفِيْ، والذي يعد كشفه مخيفًا كبيرًا، من بين الأحداث التي غالبًا ما تتحول إلَّى مؤامرة عميقة.

المسلسل من بطولة بسام كوسا، باسم مغنية، ستيفاني صليبا، وسام حنا، وكذلك رواد عليو، بيار داغر، رانيا سلوان، جورج شلهُوب، تانيا فخري، بيارة قطريب، سلطان ديب، فرح بيطار، نتاشا شوفاني، وغيرهم.

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنانة كارمن لبس كان مسلسل “من أجل الموت 2” تأليف نادين جابر وإخراج فِيْليب الأسمر، وشارك فِيْ أعمال محمد الأحمد وماغي بو غصن ودانييلا رحمة.، باسم مغنية، أحمد الزين، بديع أبو شقرة وآخرون.