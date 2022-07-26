كارول سماحة تتلقى أسدًا هدية عيد ميلادها.. وتوثق لحظة استلامه

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها، الهدية الغريبة التي تلقتها فِيْ عيد ميلادها، والتي كانت عبارة عَنّْ أسد صغير، ووثقت سماحة ذلك فِيْ عدة فِيْديوهات عبر ميزة “الأستوري” على حسابها على إنستجرام.

وظهرت سماحة فِيْ الفِيْديو وهِيْ تعانق الأسد الصغير، معلنة أنها تلقت هذه الهدية الغريبة بأسلوب كوميدي، مشيرة إلَّى أنها لم تتخيل قط الحصول على مثل هذه الهدية فِيْ حياتها، وأن الأسد يبلغ من العمر حوالي شهر. ، ومخالبه لم تظهر بعد، لذا فلا بأس أن يُترك بلا قفص، بحسب أقواله.

ووصفت الفنانة الهدية بأنها “لطيفة”، وأشادت بهدوء وجمال الأسد، مع الحفاظ على أسلوب معاملة شبيه بأسلوب معاملة الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط.

عبّرت سماحة عَنّْ خوفها من الأسد بطريقة مرحة حيث قالت “أنا أتدرب معي” كعلامة على محاولتها ممارسة أنيابها التي لم تظهر بعد. هدية لسماحته، لأن رحيم فِيْ علامته الفلكية ليو وسماحته أيضًا، لذلك كان لابد من صنع أسد حقيقي له وهُو أنسب هدية من وجهة نظره.

شاركت كارول سماحة الفِيْديو على شكل تدوينة، عبر حسابها على Instagram، مرفقة بالفِيْديو بتعليق “مفاجأة خاصة فِيْ عيد ميلادي من صديقي العزيز ليو، بفضل المدربة السوداء أنوسا كوتا”.

وأبدى متابعون ومحبو الفنانة تعليقات على المنشور، متمنين لها عمراً مديداً وسنوات سعيدة وسعيدة مع عائلتها.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فِيْديو كارول، مما جعله “توجهاً” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المتابعين عَنّْ دهشتهم بهذه الهدية المرعبة فِيْ عينيها الكوميدية.