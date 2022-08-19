كارول سماحة عَنّْ خلافها مع إليسا كان ردي عفوي ولا يحتاج كل ذلك الانفعال

أعيد فتح الخلاف بين الفنانة اللبنانية كارول سماحة ومواطنها إليسا، بعد أن ردت الأولى فِيْ وقت سابق على تغريدة تنتقد إحدى متابعيها لتجاهلها إليسا بعد أن أشاد بها وأشاد بها فِيْ أحد اللقاءات، حيث كان ردك متوقعًا. “

وعبر سماحة فِيْ تصريحاته الأخيرة عَنّْ حبه وإحترامه لإليسا، مشيرًا إلَّى أن رده على التغريدة كان عفويًا ولم يتطلب كل تلك المشاعر.

وفِيْ حديثها لـ “MBC Trending”، أشارت كارول إلَّى أنها لم تدرك أن اسم إليسا تمت تهجئته بطريقة مختلفة وغير مناسبة، حيث استبدل المستخدم اسم الفنانة بـ “إبليسا”، مضيفة أنها من الشخصيات التي تفعل ذلك. . لا تكرهُوا أحدا.

كشفت النجمة اللبنانية عَنّْ الإستراتيجية التي تتبعها للابتعاد عَنّْ مشاكل مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلَّى أنها فِيْ الفن، لكنها فِيْ الوقت نفسه بعيدة عَنّْ الفن، حيث إنها لا تعالج المشاكل والخلافات، وعَنّْدما تشعر أن هذا المكان يحتوي على بعض الصراعات، حاول الابتعاد.

وأوضح أنه عَنّْدما تنشأ “معركة” على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تختفِيْ لمدة 48 ساعة، لأن الفن يحتاج إلَّى “نقاء”.

وبالعودة إلَّى الخلاف الذي حدث منذ عدة أشهر، انتقد رد كارول سماحة على أحد المتابعين الفنانة إليسا، فِيْ حالة من الجدل بين المتابعين، بعد أن قال إن الأخيرة تجاهلت الأولى رغم امتداحها لها وامتداحها أثناء ذلك. إشتراكك. فِيْ برنامج “كاربول كاريوكي” مع الصحفِيْ هشام الحويش.

وكان هشام قد طرح على كارول سؤالاً عَنّْ النجمة الأقرب إلَّى قلبها ومشاعرها، بين نانسي عجرم وإليسا ونجوى كرم ونوال الزغبي. عجرم يشعر بالخفة وليس لديه مشاكل. إنه قريب من حالة شخصيته “.

وأضاف “إليسا رغم كل شيء لدي ماعز والله بصراحة.

لكن يبدو أن إليسا لم تستجب لمديح كارول لها، مما دفع أحد المتابعين إلَّى القول، “كل شيء يسير عليّ ما عدا قِصَّة إليسا التي تتجاهل الموضوع الذي تحدثت عَنّْه كارول بلطف على كاربول. مع هشام، رغم الجفاف بينهما لكن كارول بادرت لكني لم أرغب بتجاهلها وأتمنى أن تتفهم كارول القِصَّة ولا تجيب عَنّْ سيرة إبليس وأي أسئلة بخصوصها تعتذر لكارول، شي مستاءة. ، و الله.”

ردت كارول سماحة على هذا التعليق بكلمة واحدة “متوقع” أي “متوقع”، مشيرة إلَّى أنها كانت تتوقع على ما يبدو ألا ترد إليسا عليها.

يُذكر أن إليسا وكارول سماحة كانا صديقين، لكن علاقتهما تدهُورت بعد مشاركتها فِيْ برنامج “X Factor”، لذلك لم تبارك إليسا كارول عَنّْدما أنجبت ابنها، لكن الأخيرة بادرت بنشر رسالة مطمئنة. تغرد عَنّْ إليسا وتطلب سلامتها بعد سقوطها على خشبة المسرح فِيْ دبي عام 2022.