كاريس بشار تحاول اغتيال ديمة قندلفت فِيْ مسلسل “ستيلتو”

نجحت سلسلة “Stiletto” فِيْ بناء قاعدة جماهِيْرية واسعة فِيْ العالم العربي، منذ بداية تقديمها وحتى يومنا هذا. كان التفاعل مع أحداث الحلقة التاسعة لا يقل عَنّْ باقي حلقاتها، حيث تحتوي على أحداث مهمة يمكن أن تقلب مجرى التحقيق فِيْ جريمة القتل التي بدأ بها المسلسل.

ولادة قِصَّة حب جديدة بين قيس الشيخ نجيب وكاريس بشار

تفاعل المعجبون مع ولادة قِصَّة حب جديدة بين “كريم – قيس شيخ نجيب” و “ألما كاريس بشار”، مشيدين بالأداء المتميز لكليهما والقدرة على تجسيد أسمى المشاعر الإنسانية، وهِيْ مشاعر الحب. وإعجاب دون أي تكلفة أو جهد لبذل جهد لافت، ولكن بشكل عفوي وعفوي ينبع من طبيعة الفنانين أنفسهم، بحسب تعليقات المتابعين.

وأشاد جزء كبير من المتابعين بجرأة “ألما” فِيْ التعامل بقسوة، بمنتهى الدهاء والذكاء، عدوه اللدود، وصديقه ظاهريًا “فلك – ديما قندلفت”.

فِيْ سياق تطور الأحداث، يبدأ “لامي” بالتفكير طويلاً وبجدًا فِيْ “كريم” ونبل مشاعره تجاهها، رغم حَقيْقَة أنه زوج “فلك”، وافق الثنائي على اللقاء. كل يوم. أيام فِيْ وقت محدد، بهدف “إيمي” مساعدته من خلال العلاج النفسي، خاصة فِيْ أزمته المالية الخانقة التي خلفها صهره “سامي طارق مرعشلي”.

تقوم كريم بتكليف فريق متخصص للبحث عَنّْ المستندات والأوراق وأجهزة الكَمْبيوتر داخل الشركة، لاكتشاف العيوب والقدرة على حل مشاكل الشركة.

مقابلة مع نور علي وندى أبو فرحات

ميرا – نور علي “تصل إلَّى منزل” نائلة – ندى أبو فرحات “، لتبلغها برغبته فِيْ اصطحابها إلَّى المنزل بعد طلاقها من زوجها” لؤي – سامر المصري “وكذلك للزواج منها. الزوج. وتربية أطفالهما، فكلامها يشكل استفزازاً قوياً لـ “نائلة”، بالإضافة إلَّى طرد “ميرا” وتهديدها بالقتل.

تتخذ “ألما” خطوة انتقامية جريئة للتخلص من “فلك – ديما قندلفت”، مستبدلة حقنة هرموناتها بحقنة مبيد حشري لقتلها على المدى الطويل بعد السم. ينتشر ببطء فِيْ جسم الضحية.

تصل “فلك” إلَّى عيادة “ألما” لتلقي الحقن كالمعتاد، وتشعر بالدوار والتوعك بعد ذلك، مما أسعد “ألما” وكذلك الشعور بالانتقام من الظالم ولو لمرة واحدة.

يحرص نجوم المسلسل على مشاركة ردود فعل معجبيهم والثناء عليهم من خلال خاصية “القِصَّة” على حساباتهم الرسمية على تطبيق “انستجرام”.