كاريس بشار تخرج عَنّْ المألوف بأحدث إطلالاتها.. وتُحدث انقساما بين الجمهُور

أثارت الفنانة السورية كاريس بشار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهُورها الأخير خلال حفل إطلاق مسلسل “Stiletto” للمخرج التركي أندر أمير، من إنتاج شركة “MBC”، والذي يُذاع حاليًا على “MBC”. قناة. .

سخر بعض المعجبين من شكل الفستان وتصميمه الغريب، مع عدم رضاهم عَنّْ تصميم الطبقة العليا من الفستان على وجه الخصوص، واختيارها للظهُور بشعر قصير، بعد أن اعتاد المعجبون على رؤيتها. على مدار. أعمالها ونظراتها الفنية ذات الشعر الطويل.

من ناحية أخرى أشاد آخرون بالمظهر، مشيرين إلَّى أن كاريس بدت مميزة عليها وأرادت الخروج عَنّْ المعتاد عَنّْد اختيار الفساتين وتسريحات الشعر، كَمْا عبروا عَنّْ إعجابهم بشخصيتها فِيْ المسلسل منذ أن شاهدوا الحلقة الأولى.

ووثقت الفنانة بعض الصور من حفل إطلاق المسلسل، بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة، فضلا عَنّْ عائلة المسلسل من فنيين وفنانين.

وكانت كاريس بشار قد روجت للمسلسل مؤخرًا عبر نشر مقطع فِيْديو عبر حسابها على “إنستجرام” لشخصية “ألما السيد” التي تلعبها فِيْ المسلسل.

و “ألما” طبيبة، انتقلت من كونها فتاة لطيفة ومحبة، إلَّى فتاة مختلفة وقاسية، نتاج ظروف وقسوة الحياة، وعلى وجه الخصوص بسبب صديقتها العظيمة منذ الصغر.

كَمْا أثار الممثل سامر المصري حماس متابعيه لمسلسل “ستيلتو”، وشارك فِيْ قِصَّة “إنستجرام”، مقطع فِيْديو ظهر فِيْه فِيْ الكواليس أثناء تحضيره للتصوير ووضع بعض مستحضرات التجميل. . على وجهها، وأرفق الفِيْديو بتعليق أثار حماس الجمهُور قائلاً “Stiletto، قريباً على MBC4، شهِيْد فِيْب”.

تبدأ أحداث المسلسل بلقاء أصدقاء، للاحتفال بحفلة فِيْ إحدى الفِيْلات الفخمة، حتى يفاجأ الجميع بسقوط جثة من الطابق العلوي، مع بدء التحقيقات للعثور على المؤلف. وظروف القضية، وإلقاء الضوء على ماضي المتهمين بالجريمة، وكشف جشع وجشع بعضهم من خلال سرد تفاصيل الأحداث الماضية، حتى يتمكن Ultimate من الوصول إلَّى القاتل الحقيقي.

المسلسل من بطولة كاريس بشار، ديما قندلفت، قيس شيخ نجيب، سامر المصري، بديع أبو شقرة، ريتا حرب، نور علي، ندى أبو فرحات، كارلوس عازار وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.