كاريس بشار تكشف تفاصيل دورها بمسلسل ” ستيلتو”.. والجمهُور متحمّس

أثارت الفنانة السورية كاريس بشار إعجاب جمهُورها بكشفها بعض التفاصيل حول دورها فِيْ مسلسل “ستيلتو” للمخرج التركي أندر أمير من إنتاج شركة “إم بي سي”، والذي سيعرض قريباً على قناة “إم بي سي”.

وكشف بشار عَنّْ خصائص شخصيته فِيْ المسلسل، خلال مقطع فِيْديو ظهر فِيْه على صفحته الرسمية فِيْ تطبيق “فِيْسبوك”، بمشاركة المقطع الأصلي من الصفحة الرسمية للمسلسل، حيث سيلعب الدور. . للدكتورة “ألما السيد” التي مرت بظروف قاسية خلال طفولتها بسبب صديقاتها، مع تحولها إلَّى شخصية مختلفة تمامًا وهِيْ تنضج، وتبررها بمفاجآت الحياة.

وتفاعل العديد من محبي ومتابعي الفنانة بشار، مع مقطع الفِيْديو الصادر وظهُورها المفاجئ، وكذلك الطريقة التي أعلنت بها عَنّْ الدور وسردت تفاصيل الشخصية، وعبر متابعوها عَنّْ حماسهم الكبير لعرض المسلسل. لمعرفة تفاصيل الأحداث المتعلقة بشخصيته ودوره فِيْ القِصَّة.

كَمْا نشرت الصفحة الرسمية للمسلسل برومو شخصية “ كريم ” التي قدمها الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، وهُو رجل يعيش حالة الخداع مع زوجته ذات الوجوه المتعددة والأقنعة المختلفة.

وحظي الفِيْديو بنصيبه من التفاعلات والتعليقات المشجعة أيضا من محبي ومتابعي الفنانة.

كَمْا شارك كاريس بشار، مؤخرًا، مع متابعيه عبر ميزة “الأستوري” على “إنستجرام”، البرومو الخاص بالمسلسل، بالإضافة إلَّى الملصق الرسمي له.

كَمْا احتفلت بانتهاء تصوير المسلسل فِيْ تركيا، مع بعض أعضاء فريق العمل، بالإضافة إلَّى توثيق أجواء الحفل من خلال الفِيْلم الروائي “الأستوري”.

المسلسل له طابع ترقبي، إضافة إلَّى إضفاء عاطفة وغموض على أحداثه، مستوحى من المسلسل التركي “جرائم صغيرة”. بطولة ديما قندلفت، قيس شيخ نجيب، سامر المصري، نور علي، ريتا حرب، بديع أبو شقرة وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.

فِيْ سياق مختلف ؛ تواصل الفنانة كاريس بشار جني ثمار نجاح مسلسل “كيسر أدهم” للكاتب علي معين صالح والمخرجة السورية رشا شربتجي، والذي لعبت فِيْه دور “عبلة إسماعيل” الذي عُرض فِيْ رمضان الماضي.