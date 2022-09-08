كاريلو يشعل معركة الهلال والزمالك.. “نريد الثأر”

أضاء النجم البيروفِيْ أندريه كاريو جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم لنادي الهلال، قمة كأس سوبر لوسيل، أمام الزمالك المصري المقرر لها الجمعة المقبل.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، إقامة مباراة بين بطلي الدوري السعودي والمصري على ملعب لوسيل، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2022.

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توج الهلال بالدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، فِيْما فاز الزمالك بالبطولة المحلية، بعد موسم هُو الأطول فِيْ الملاعب المصرية.

* تصريحات أندريه كاريو قبل قمة الهلال والزمالك

وأكد كاريو فِيْ تصريحات تلفزيونية أنه وجميع نجوم نادي الهلال يريدون الثأر لخسارة الزمالك فِيْ 2022.

وخسر الهلال، بهدفِيْن مقابل هدف، أمام الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، عام 2022، فِيْ كأس السوبر المصري السعودي.

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وأشار النجم البيروفِيْ إلَّى أنه شارك فِيْ مباراة 2022، ويعتقد أن الفرصة متاحة بالفعل ؛ للرد على هذه الهزيمة المنتخب المصري.

وعَنّْ أهداف الهلال فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2022 … أكد كاريو أن الفريق يريد الفوز بجميع البطولات التي يشارك فِيْها.

وقلل أندريه كاريلو من تأثير تعليق المسابقات. لكأس العالم 2022 ؛ قال “لا تهتم، نحن مستعدون لأخذ المنصة”.