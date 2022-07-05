كاس تصدم الأهلي بشأن الحجز على ممتلكات عبد الله السعيد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة جديدة تتعلق بالاستيلاء على ملكية اللاعب عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق كرة القدم الأول لنادي بيراميدز، بسبب أزمته مع النادي.

وأشارت تقارير إلى أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارا جديدا بشأن حصول الأهلي على حكم من مركز التوفيق والتحكيم بغرامة قدرها 2 مليون دولار، في إطار انتقاله إلى نادي بيراميدز من صفوف الأهلي جدة.

أكد المستشار هاني زهران محامي عبدالله السعيد أن المحكمة الرياضية الدولية وجهت رسالة جديدة تؤكد عدم شرعية حجر الأهلي على ممتلكات اللاعب.

وأوضح “كما نص حكم المحكمة الرياضية اليوم على أن حكم مركز التوفيق والتحكيم لا يمكن تنفيذه إلا بعد القرار النهائي للمحكمة الرياضية الدولية”.

وأضاف “العقد الثلاثي بين عبدالله السعيد والأهلي جدة والأهلي نص على تغريم اللاعب 2 مليون دولار في حال بيعه من قبل النادي الأهلي السعودي جدة إلى أي ناد مصري آخر. . . “

وختم “عبد الله السعيد لم يذهب إلى بيراميدز من أجل الأهلي جدة، لكن اللاعب أنهى عقده مع النادي السعودي”.