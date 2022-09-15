“كاس” تصدم النصر وحمد الله.. وقرار تاريخي مرتقب من “التحكيم”

كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي، عَنّْ القرار “المتوقع” للمركز الرياضي السعودي للتحكيم فِيْ قضية النصر، ضد النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم الفريق الأول الكروي على الاتحاد.

وأعلنت لجنة المهنيين السعودية فِيْ وقت سابق إيقاف الحمدالله لـ “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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من جهته، رفع مركز التحكيم الرياضي عقوبة الإيقاف “المؤقت” للنجم المغربي ؛ حتى صدور الحكَمْ النهائي فِيْ الاستئناف، يقدمه اللاعب والعميد الاتحادي.

* قرار «التحكيم» الذي طال انتظاره فِيْ قضية الحمدالله .. ورعب «كاس»

وفِيْ هذا السياق، أعلن الشيخ الشيخي فِيْ تصريحات تليفزيونية أن “الحكَمْ” سيعلن دعمه لإيقاف الحمد الله، رغم السماح له بالعودة إلَّى الألعاب مؤقتًا.

وعلى الرغم من ذلك، أشار قانون الرياضة إلَّى أنه سيتم تخفِيْف عقوبة “التحكيم”. حيث سيتم تقليص فترة إيقاف عبد الرزاق حمدالله من 4 أشهر إلَّى شهرين فقط.

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وأوضح أحمد الشيخي أنه إذا حدثت المفاجأة وقرر المركز لأي سبب كان إلغاء إيقاف حمدالله. سيواجه الشارع الرياضي مخالفة ثابتة ضد لاعب تفاوض دون علم ناديه ولم يعاقب.

وأشار إلَّى أن قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي فِيْ استئناف اللاعب والاتحاد ؛ سيصدر خلال 3 أسابيع أو شهر من الآن.

وبشأن القضية الدولية بين النصر وحمد الله فِيْ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، أشار الشيخي إلَّى أنه من المنتظر أن تصل إلَّى المحكَمْة الرياضية “كاس”، وأن يصدر الحكَمْ خلال عام كامل.