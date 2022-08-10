“كاس” تصدم الهلال.. قضية دولية خطيرة تطارد بن نافل

فاجأت المحكَمْة الدولية للرياضة “كاس” المجتمع الرياضي السعودي بإعلانها “قضية خطيرة” ضد نادي الهلال ومجلس إدارته برئاسة فهد بن نافل.

الهلال حاليا هُو النادي السعودي الوحيد الذي لا توجد ضده قضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” أو المحاكَمْ الرياضية الدولية المختصة.

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وآخر القضايا التي هددت الزعيم. تلك التي أثارها النجم الإيطالي سيباستيان جيوفِيْنكو لاعب الفريق الأول السابق، لكن بنصيحة بن نافل، تمكنت من حلها بسرعة.

* قضية دولية خطيرة تطارد الهلال وبن نافل

وفِيْ هذا السياق، أعلنت محكَمْة التحكيم الرياضية، أن النجم البرازيلي غابرييل فرانكو قدم استئنافًا للمحكَمْة ضد قرار الفِيْفا فِيْ قضيته ضد نادي الهلال.

وكشفت المحكَمْة الرياضية الدولية، أنها تدرس استئناف جبرائيل، قبل إعلان الحكَمْ النهائي، خلال الأيام المقبلة.

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وتقدم النجم البرازيلي بشكوى إلَّى الفِيْفا يطالب الهلال بتعويض مالي ضخم، وفرض عقوبات رياضية على الفريق ؛ لأن إدارة النادي أنهت عقده معه فِيْ صيف 2022.

خلال صيف 2022 اتفق الزعيم مع غابرييل الذي كان عضوا فِيْ نادي كورينثيانز البرازيلي فِيْ ذلك الوقت، حيث سافر اللاعب إلَّى دبي، الإمارات العربية المتحدة، لتوقيع العقود رسميا مع الفريق، لكنه فوجئ من قبل. إدارة بن نافل. يطلب منه إنهاء عقده.

وجاء تراجع الهلال عَنّْ التعاقد مع غابرييل بعد الاتفاق مع النجم الكولومبي جوستافو كويلار الذي يلعب فِيْ فريق كرة القدم الأول -حتى الآن-.

رفضت الفِيْفا شكوى جابرييل فرانكو، فذهب اللاعب البرازيلي بعد ذلك إلَّى المحكَمْة الرياضية الدولية فِيْ انتظار القرار الرسمي.