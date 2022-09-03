كاظم الساهر أعيش بعزلة تامة منذ 20 عامًا.. ويتحدث عَنّْ طفولته القاسية

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر عَنّْ العديد من الأسرار المتعلقة بحياته الشخصية وتحدث أيضا عَنّْ أعماله الفنية، فِيْ ظهُور تلفزيوني نادر ينتظره الجمهُور خلال الأيام الماضية.

وقال الفنان إن اسمه الحقيقي هُو كاظم جبار إبراهِيْم، واختار اسم كاظم الساهر بسبب ما تعرض له فِيْ أيامه الأولى، عَنّْدما كان يسجل أغنية للراديو.

وأضاف أنه قرر فِيْ ذلك الوقت اختيار اسم فني، ووقع اختياره على لقب “الساهر”، الذي أكد أنه لا يرتدي أي شيء منه، لأنه لا ينهض أبدًا فِيْ حياته، ونادرًا ما يفعل. . انها.

لكنه أكد فخره باسمه الحقيقي، مشيرًا إلَّى أنه فِيْ حياته يريد دائمًا الاستيقاظ مبكرًا جدًا، وإذا تجاوزت السابعة صباحًا، فمن الواضح أنه نام متأخرًا.

وأشار إلَّى أن التمرين له مشاركة مهمة فِيْ بداية يومه، ولا يوقفه إلا فِيْ حالة الإصابة، معتبرا أنه يشترط دائما وجود صالة رياضية فِيْ أي فندق أو منتجع يقرر الذهاب إليه، وإلا فلن يكون هناك.

وأوضح كاظم الساهر فِيْ برنامج “معاك يا منى الشاذلي”، ليلة الجمعة، أنه يعيش فِيْ عزلة تامة منذ 20 عامًا، حيث لا يخرج أو يلتقي بأصدقائه، ويعيش فِيْ نوع من العزلة، بسبب انشغاله الشديد بعمله، ووصف نفسه أيضًا بأنه شخص عائلي للغاية.

اعتبر النجم العراقي الملقب سيزار، أن جائحة كورونا كان هدية من الله له، خاصة أنه تمكن من ارتداء قناعه، وارتداء نظارته وقبعته، والذهاب إلَّى جميع الأسواق الشعبية التي حرم منها. . لسنوات عديدة، وكان سعيدًا جدًا لكونه وسط الجميع دون أن يتعرف عليه أحد، لذلك أحبه كثيرًا.

بدايات كاظم الساهر

بالعودة إلَّى بداياته قبل الغناء والشهرة، يروي كاظم الساهر أنه عمل فِيْ العديد من المهن منذ طفولته، مثل “حمل القمامة”، والعمل فِيْ مصنع نسيج وهُو فِيْ الحادية عشرة من عمره.

وأضاف أنه كان ضعيفًا ونحيفًا ولا يستطيع تحمل عمل سحب الأوساخ، وعلق قائلاً “أصعب عمل هُو أن أزيل الغبار، لم أستطع، فأنا ضعيف، لذلك لم أستطع تحمله. . “

وأشار كاظم الساهر إلَّى أنه اعتمد على نفسه منذ طفولته، وتولى العديد من المهن، وعانى فِيْ فترات كثيرة، فلا يحب أن ينأى بنفسه عَنّْ الناس أو ينسى بداياته الصعبة والظروف التي مر بها، قائلاً “الناس طيبون، وفِيْ كثير من الأحيان لا أحب وجود الحراس بيني وبينهم. أنا أعيش دائمًا هكذا لأنني أعرف أنني ما زلت ابن الحرية الذي نشأ على يد الجيران. فِيْ المناطق الشعبية، شارك الجار فِيْ التعليم بصفته الأب “.

وتابع “لا أريد أن أنسى قسوة البدايات، لا أحد يستطيع أن ينساها، فِيْ أشياء أساءت إلينا مرات عديدة. حتى الكابوس يطاردني حتى الآن. ما زلت جنديا. أركض وأسمع صوت الصواريخ واستيقظ من النوم. اقول الحمد لله انا حر. اخر كابوس قد يكون من اشهر “عشنا بطريقة صعبة جدا بصراحة الله لا يريها حتى العدو يجعل الله دائما المحبة والسلام فِيْ كل مكان “.