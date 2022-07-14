كاظم الساهر لا أحد يمتلك ضميرا يرضى برؤية الشعب اللبناني يتعذب

لم يخف الفنان العراقي كاظم الساهر حزنه على الظروف التي يعيشها اليوم شعوب كثير من الدول العربية، متمنياً أن يعم السلام والمحبة، وأن تعود الحياة إلَّى طبيعتها.

وفِيْ حديثه على هامش حفله فِيْ اسطنبول بتركيا بمناسبة عيد الأضحى، أشار الساهر بشكل خاص إلَّى الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، وعلق قائلاً “لا أحد لديه ضمير يسعد برؤيته”. ويعاني الشعب اللبناني مثل هذا العذاب وهذه المأساة التي نراها كل يوم “.

ووصفت الفنانة اللبنانيين بأنهم رائعون، يأملون فِيْ إعادة بناء بلدهم ومحاربة الفساد، ومع الطموح إلَّى جعل لبنان أفضل مما كان عليه من قبل، لكن التفاؤل يجب أن يبقى.

وأضاف صاحب الألبوم “El libro del amor” أن ما يراه فِيْ بعض البلدات العربية المعاناة والتي وصفها بـ “الرهِيْب” يحزنه كثيرًا.

وأوضح كاظم الساهر فِيْ تصريحات لـ “سكاي نيوز” أنه لا يشير فقط إلَّى الشعب اللبناني، بل إلَّى الشعب العربي بشكل عام، متمنيا فِيْ نفس الوقت أن يغني فِيْ بلده العراق، لأن هذا الأمر له. تنتظره لفترة طويلة

وعَنّْ ألبومه التالي كشف كاظم الساهر أنه أكَمْله منذ فترة طويلة وسجل أيضًا 11 أغنية معظمها من توزيع ميشال فاضل.

وتمنى الساهر أن يطرح الألبوم للجمهُور بشكل مميز، مشيرًا إلَّى أن هناك شركات تتنافس للحصول على الألبوم، على أمل طرحه قريبًا، لأن جمهُورها ينتظره.

فِيْ غضون؛ تداول الجمهُور مقطع فِيْديو مضحك لحفل كاظم الساهر فِيْ اسطنبول، حيث صعد شخص طويل على المسرح لالتقاط صورة مع الفنان.

وستواصل الفنانة العراقية إحيائها فِيْ الولايات المتحدة وكندا آب المقبل، إضافة إلَّى حفلها الجديد فِيْ عمان فِيْ 27 تموز.

كَمْا سيعود لإحياء الحفلات الغنائية فِيْ مصر بعد غياب أكثر من 10 سنوات، حيث نشر برومو لحفلته القادمة فِيْ الساحل الشمالي فِيْ أغسطس المقبل، ليحظى بتفاعل كبير مع الجمهُور المصري.