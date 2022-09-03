كاظم الساهر لا أصدق وفاة والدة أولادي.. وكان بيننا حميمية رغم الانفصال

أكد النجم العراقي كاظم الساهر تأثره بشدة بوفاة زوجته السابقة عروبة الساهر والدة ولديه وسام وعمر، فِيْ آذار الماضي، مشيرا إلَّى أن علاقتهما كانت جيدة للغاية بعد انفصالهما.

وأضاف الساهر فِيْ تصريحات لبرنامج “معكَمْ منى الشاذلي” “أنا مع رحيل والدة الأبناء، أي الزلزال الذي تعرضنا له، لا أتمنى الأعداء، لا أتمنى أسوأ الناس، فهم متجذرون بعمق فِيْ الدين، حيث كانت هناك علاقة حميمة بيننا رغم كل شيء وانفصالنا.

واضاف انه مازال لا يصدق رحيل والدة ابنائه قائلا “حتى الان دخلت المنزل ولا اصدق انها رحلت. المرأة هِيْ كل شئ فِيْ البيت. الحَقيْقَة ان المرأة كل شئ للاولاد والاسرة. الرجل الذي لا يحترم زوجته او يتحمس او يستمع الى كلامها او يرفع يده. اذا كان هذا هُو الجبان الاكبر الذي يضربها اذا سألت اي رجل عَنّْ ابنته هل هِيْ يتعرض لشيء كهذا، سيصاب بالجنون “.

وكان كاظم الساهر قد نعى طليقته عبر حسابه على إنستجرام، بعد إعلان وفاتها، وكتب إنا لله وإنا إليه راجعون.

تزوج كاظم مرة واحدة فقط فِيْ حياته من ابن عمه فِيْ أواخر السبعينيات، واستمر الزواج حتى عام 1996 ولم يتزوجا بعد ذلك، ولديهما وسام من مواليد 1981، وعمر مواليد 1987، وحفِيْدتان سناء. مواليد 2011 وآية من مواليد 2014 من ابنهما وسام.

تزوج كاظم الساهر وعمره 19 عاما وانتهى زواجهما بالطلاق. قال عَنّْ هذه التجربة “ربما تسبب الزواج المبكر فِيْ فشل زواجي الوحيد. تزوجت عَنّْدما كان عمري 19 عامًا وكانت فِيْ نفس العمر تقريبًا. لم نكن ناضجين”.

وعَنّْ سبب عدم زواجها قال “لم أجد امرأة أحببتها كانت قادرة على نقل العلاقة إلَّى حد الزواج”.

وسبق للجمهُور أن استنكر صورة والدة وسام، التي ظهرت فِيْ حفل زفاف نجلها الأكبر، وسام الساهر، حيث تم نشر صورة جماعية عائلية، ظهرت فِيْها مع سيزار وطفليه.