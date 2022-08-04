كاظم الساهر يحسم حَقيْقَة منعه من الغناء بمصر لـ 13 عامًا

رد الفنان العراقي كاظم الساهر على الأنباء التي ترد من حين لآخر حول منعه من الغناء فِيْ مصر لسنوات عديدة، تصل إلَّى 13 عامًا، بعد غيابه عَنّْ أرض كنانة خلال هذه الفترة.

بالتزامن مع حفل قيصر بمنطقة الساحل الشمالي، الخميس، كان على النجم العراقي أن يحل المشكلة، مشيرًا إلَّى أن خروجه من مصر كان بسبب الأوضاع السياسية فِيْ البلاد فِيْ ذلك الوقت، ولم يمنعه من الغناء فِيْها. كَمْا قال البعض.

وأعرب كاظم الساهر عَنّْ شوقه الكبير لجمهُوره المصري الذي بدأ معه، بحسب قوله، معلقا “سأقدم للجمهُور العزيز مجموعة من الأغاني التي ارتبط بها ودائما أبدى إعجابه بها.، لتعرف، عيد الحب، الشؤون الصغيرة، التناقضات، الحب المستحيل، الحياة، يدك، أشك فِيْ من لا أستطيع أن أكون معك، مدرسة الحب، من كتاب الحب، طاغية، إلهِيْ، مع آخر مجموعة من الأغاني والقصائد.

وأوضح “أشعر بكل حب أن ألتقي بالجمهُور المصري الذي لطالما أسكرني بحبهم بعد كل هذه السنوات، وربما لا أعتبره غياباً لأنه دائماً فِيْ القلب، لكن المسافة كانت مستحقة. لظروف وسياسات البلاد فِيْ ذلك الوقت، ولم يمنعَنّْي من الغناء فِيْ مصر كَمْا قال البعض “.

وكان كاظم الساهر قد وصل الساحل الشمالي الأحد الماضي. استعدادًا لحفلته الموسيقية، أقيم فِيْ المنتجع الذي تقام فِيْه الحفلة الموسيقية وهُو حاليًا فِيْ منطقة معزولة عَنّْ الآخرين للتمرن على حفلته الموسيقية مع مجموعته الغنائية.

ووثق الساهر مقطع فِيْديو على صفحته الرسمية على انستجرام، علق عليه “مساء الخير يا جمهُوريتي العزيزة .. نحن فِيْ مصر بين أحبائنا .. إن شاء الله سنلتقي بكَمْ يوم الخميس فِيْ تمام السابعة والنصف مساء”. حبيبي.”

تنقسم تذاكر حفل كاظم الساهر على الساحل الشامي إلَّى ثلاث فئات تبدأ الأسعار الأولى من 6500 إلَّى 8000 جنيه (340 دولارًا – 420 دولارًا)، والثانية من 4000 إلَّى 6000 جنيه (210 دولار – 315 دولارًا)، والأخيرة من 1500 إلَّى 3000 جنيه (80 – 160 دولارًا).

الجدير بالذكر أن آخر حفلات الفنان كاظم الساهر كانت فِيْ مصر عام 2009، وفِيْ ذلك الوقت أحيا حفل مهرجان الربيع فِيْ القاهرة، حيث التقى بمعجبيه المصريين ومنذ ذلك الحين تغيب تمامًا عَنّْ المشهد. الفنية. ومشهد غنائي فِيْ مصر.