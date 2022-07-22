كاظم الساهر يعود إلَّى مصر بعد غياب 10 سنوات.. والتذاكر تصل لـ420 دولارا

يغني المطرب العراقي الشهِيْر كاظم الساهر مرة أخرى فِيْ مصر، بعد غياب لأكثر من 10 سنوات، حيث كانت آخر حفلات له هناك عام 2009، كَمْا أعلن على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فِيْما وصلت أسعار تذاكر حفله الجديد. 8 آلاف جنيه أي ما يعادل حوالي 420 دولار أمريكي.

وبحسب الإعلان المتداول، فإن سيزار يستعد لإحياء حفل عام كبير فِيْ منطقة الساحل الشمالي فِيْ 4 أغسطس، حيث يقام الحفل داخل بلدة سياحية، قائلاً “لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات .. كاظم” الساهر يصل مصر على الساحل الشمالي فِيْ شهر أغسطس ”.

وتلقى الجمهُور المصري إعلان عودة الساهر لإحياء حفلات ضخمة فِيْ القاهرة، بترحيب حار، حيث علق عليه أحد مستخدمي إنستجرام قائلاً “يا مصر يا خدي أزرع قبلتي”. يا روح قلبي، عانق مخلصي، بعد غياب طويل يغني الساهر مرة أخرى فِيْ مسارح مصر “. لتذكيرنا بتلك الحفلات الرائعة معها “.

وقال آخر “لقد مضى الغياب طويلا، فأين مكان اللقاء، وإلَّى أين يتدفق النيل تتدفق مشاعري .. حفلات منتظرة فِيْ جميع أنحاء الوطن العربي، من المحيط إلَّى الخليج، لتعيدنا من الذكريات. لي وليلى .. التحديات والكراهِيْة .. الطاغية .. والحب المستحيل .. عَنّْدما يغنيها القيصر فِيْ السينمات المصرية مع الجمهُور المصري ”.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تبدأ تذاكر الحفلة الموسيقية بحد أدنى 1600 جنيه إسترليني (84 دولارًا أمريكيًا) وتصل إلَّى 8000 جنيه إسترليني (420 دولارًا أمريكيًا) كحد أقصى، وتتكون من 6 فئات، بما فِيْ ذلك 3400 جنيه إسترليني و 6000 جنيه إسترليني وتذاكر 6500 جنيه إسترليني. أعلن عَنّْ منصة حجز تذاكر الحفلة بسعر 8000 جنيه.

وتجدر الإشارة إلَّى أن قيصر يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإقامة حفل موسيقي ضخم فِيْ العاصمة الأردنية عمان، وتحديداً فِيْ 28 يوليو، ويخطط للقيام بجولة فِيْ أمريكا وكندا لإحياء مجموعة من الحفلات هناك ابتداءً من 15 يوليو. داخل تورنتو. ، كندا، ستقيم حفلاً موسيقياً فِيْ شيكاغو فِيْ اليوم العشرين من نفس الشهر.

يختتم كاظم الساهر جولته الغنائية القادمة فِيْ ديترويت بولاية ميشيغان فِيْ 21 أغسطس، وفِيْ كونستيتيوشن سيتي فِيْ واشنطن فِيْ 26 أغسطس، وحفل نيوجيرسي فِيْ 27 أغسطس.

والجدير بالذكر أن النجم العراقي أطلق مؤخرًا نسختًا جديدة من أغنيته الوطنية “سلام عليك”، بتخطيط يختلف قليلاً عَنّْ لحن الأغنية السابق.